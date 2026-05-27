La historia menos conocida de Mario Pergolini: cómo fue su infancia y su relación con sus padres

Los medios de comunicación le dieron un lugar para brillar a personajes de carácter extrovertido y de una personalidad distintiva. Mario Pergolini es uno de los que, desde su juventud, se destacó entre los conductores de su generación, y comenzó a pavimentar su camino en la televisión y radio. Esto lo llevó a convertirse en uno de los más importantes en la radiofonía argentina, llegando a crecer incluso en su actualidad.

Sin embargo, muchos de sus seguidores, que lo acompañan en redes sociales y en sus diversos programas, no conocen un lado de la historia que el conductor siempre mantiene alejada de la mirada pública. Su infancia fue un momento muy importante para él, que lo comenzó a formar como persona. La relación con sus padres, con la música y sus primeros pasos joven en la radio lo llevaron a convertirse en el personaje mediático y querido que es en la actualidad.

Mario Pergolini

La crianza de Mario Pergolini: su relación con sus padres y su infancia

Mario Pergolini nació el 3 de julio de 1964 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, pero vivió durante su infancia y adolescencia en las localidades de San Isidro y Martínez. Desde que era pequeño, se destacó por tener una personalidad rebelde y una conexión muy importante con la radio. Según reveló en varias entrevistas, su entretenimiento favorito era simular ser locutor, grabando su propia voz en casetes, superponiéndola a las canciones de jazz y clásico que se escuchaba en su casa. Esto lo llevó a construir una relación muy diferente con sus padres, y a llevar una infancia que define como "solitaria".

Por un lado, su mamá, Beatriz "Betty" Mancione, lo educó con mucha libertad, lo que le permitió independizarse joven y forjar su personalidad irreverente. Sin embargo, el conductor también la definió como una mujer de fuerte carácter, "picante" y con opiniones políticas muy firmes. Por el contrario, con su papá, Edmundo Silvestre Pergolini, tuvo una relación conflictiva desde el principio. En varias entrevistas, aseguró que había una fuerte distancia entre ellos por sus intereses y las expectativas que el hombre tenía sobre Mario. "Mi papá decía que nunca iba a entrar una pelota de fútbol en mi casa. Al ser varón y no hablar de fútbol, te segregás", recordó.

Esta diferencia se vio también en el fallecimiento de ambos, dada la actitud que Pergolini tomó. Cuando murió su padre, lo dio a conocer en una entrevista y aseguró que la partida no le había provocado un dolor profundo. Por el lado de su madre, el conductor decidió tomarse unos días de su programa Otro día perdido (eltrece), y volvió revelando que fue un gran golpe para él.

Mario Pergolini y su mamá

Mario Pergolini y la rebeldía en su vida: la actitud que lo llevó a dar sus primeros pasos en los medios

Como su infancia lo llevó a forjar una personalidad independiente, su actitud rebelde se destacó en todos los ámbitos de su vida. Tras haber despertado su amor definitivo por el rock a los 12 años, al descubrir el álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pasó por varios colegios con una personalidad difícil de domar, lo que lo llevó a llamar la atención de su círculo cercano. Finalmente, terminó la secundaria recibiéndose de técnico electromecánico, pero comenzó a sembrar su carrera en los medios de comunicación durante su época como estudiante secundario.

A los 16 años, empezó a trabajar por "espacio al aire" en la emisora municipal Radio Grano (RNO). Luego de realizar tareas de asistencia general, como atender los teléfonos, limpiar y ordenar cables, los dueños de la radio le permitían probar su personalidad frente al micrófono durante las madrugadas de los sábados. Su primera vez al aire fue a las 4:00 de la mañana. La experiencia en este lugar lo llevó a conseguir trabajo en las oficinas de la radio Del Plata. Alrededor de 1985, ingresó a Radio Hit (FM de Continental), y junto a Ari Paluch, creó el programa informativo y musical Feedback.

A finales de 1986, tras un conflicto con el empresario Daniel Grinbank, su rol dentro de la radio cambió y su programa mutó hacia la reconocida Rock & Pop, siendo Pergolini la primera persona en hablar en un micrófono en vivo en la historia de esa emisora, que hasta entonces solo pasaba música grabada.

Mario Pergolini

El éxito de Mario Pergolini en radio

La Rock & Pop le permitió a Mario Pergolini llamar la atención de los productores de TV abierta, por su tono irreverente y sus conocimientos sobre la música. Así, decidió complementar su trabajo radial con algunos programas de televisión que le dieron más visibilidad. Para los años 90, su carrera exitosa se consolidó, cuando tomó el rol de conductor en la pantalla chica con La TV ataca (1991) y el icónico e influyente formato de Caiga Quien Caiga (CQC) en 1995.

Fue en medio de ese crecimiento profesional que conoció y se enamoró de su esposa, Dolores Galán. A sus 26 años, el conductor decidió ir a una reunión de amigos, donde quedó impactado con una joven estudiante de psicología de 18 años que robaría su corazón. Ambos sintieron una conexión especial al instante, a pesar de los prejuicios iniciales que lo rodeaban. Dolores mantuvo el bajo perfil, e incluso lo sigue eligiendo en la actualidad, volviéndose el cable a tierra de Pergolini, y creando uno de los vínculos más estables de la televisión argentina. Mientras tanto, Mario sigue creciendo en su carrera, abriéndole el camino a sus hijos, quienes también eligen la vida pública como él.

Mario Pergolini

La infancia de Mario Pergolini estuvo marcada por la música, la libertad que le dio su madre y la relación tensa con su padre. Esto le permitió explorar su personalidad irreverente y comenzar a sembrar una carrera en los medios de comunicación. Desde pequeños trabajos en radios locales hasta llegar a la televisión, el conductor dejó en claro desde sus inicios su fascinación por la música y el micrófono, que hoy en día sigue eligiendo.

A.E