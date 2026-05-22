Natalia Oreiro reveló por qué tiene más de 7 inodoros en su casa

Natalia Oreiro se convirtió en tema de conversación en redes sociales al contar su fascinación por los inodoros. La artista uruguaya se sinceró durante una nueva aparición pública en televisión y llamó la atención. Lejos de dejar el misterio en el aire, reveló por qué tiene varios en su casa.

La insólita pasión de Natalia Oreiro que desconcertó a Mario Pergolini

La pasión de Natalia Oreiro por la arquitectura antigua generó repercusiones. Todo comenzó cuando en la divertida entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (eltrece), la actriz contó que posee numerosos inodoros antiguos en su residencia, algo que sorprendió al conductor.

La artista nacida en Uruguay, que se encuentra promocionando Nada entre los dos, la película que protagoniza junto a Gael García Bernal, explicó en el ciclo que en realidad no colecciona inodoros como hobby, sino que su interés está ligado a la preservación de casas de época y objetos originales.

Natalia Oreiro

“Me gusta mucho la arquitectura antigua en general, pero siempre llama la atención el tema de los inodoros”, comentó, entre risas, Natalia Oreiro. En ese momento, Mario Pergolini aprovechó para compararla con Agustín Aristarán, más conocido como Rada, a quien definió como “obsesivo del inodoro” por tener modelos tecnológicos con funciones automáticas en sus diferentes baños.

Fue entonces que Natalia Oreiro recordó la primera vez que experimentó uno de esos artefactos modernos durante un viaje a República Checa en el año 2000. “La primera vez que sentí eso fue en un hotel. Me senté y de repente pensé: ‘wow, es un servicio extra’. Me estaban secando”, contó con humor. Sin embargo, la actriz dejó en claro que sus preferencias van por otro lado: “A mí me gustan los diseños antiguos, los labrados y pintados a mano”.

En este sentido, Natalia Oreiro explicó que no se trata de una colección excéntrica sino de buscar piezas originales para mantener intacta la esencia de las propiedades antiguas donde vive. “Siempre me gustó la arquitectura de época. Trato de que todo lo que tenga la casa sea original”, señaló con total seriedad.

Cuántos inodoros tiene Natalia Oreiro en su casa

En medio del ida y vuelta, Mario Pergolini insistió en saber la cantidad exacta de inodoros que tiene su hogar. No obstante, Natalia Oreiro evitó dar un número concreto. "¿Cuántos inodoros tenés?", preguntó él. Mientras que ella contestó con una risa en su rostro: "No sé...". Lejos de darse por rendido, el presentador repreguntó: "¿7 inodoros?". Y, finalmente, la cantante reveló: "Más de 7".

Natalia Oreiro

Además, Natalia Oreiro remarcó que su fascinación no pasa únicamente por los sanitarios antiguos ya que también posee otros elementos característicos de las construcciones clásicas, como pisos originales, mayólicas y detalles decorativos que forman parte de la identidad de esas viviendas.

De esta manera, Natalia Oreiro reveló que tiene diversos inodoros en su casa porque es una apasionada de la arquitectura antigua y de la conservación de las piezas de época. Fiel a su estilo espontáneo, sacó a la luz otro aspecto desconocido sobre su personalidad y sus gustos.