Wanda Nara y Mauro Icardi comenzaron a tomar importancia nuevamente en la agenda de los medios y especialistas en espectáculos por una nueva ruptura amorosa de la que todavía no hay mayores precisiones. Ya es un hecho y ella mismo se encargó de confirmarlo en América con Luis Ventura.

Para ubicar en contexto, durante los últimos días fueron vistos en un prestigioso hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manteniendo una conversación que dejó entre lágrimas a la modelo y que terminó con él emprendiendo su vuelta a Turquía por obligaciones futbolísticas.

Foto: Gustavo Méndez.

Por otro lado, Wanda siempre muestra ser una madre presente con sus hijos y debió acompañar a su hijo que juega en River Plate, junto al descendiente de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Para retratar el momento, subió una historia y un emoji de corazón roto profundizó las sospechas que había de una crisis.

Posteriormente, la representante de Icardi se comunicó con el reconocido periodista y le confirmó que se encontraba separada, además de que aguardaría su momento para salir hablar y contaría toda la verdad.

Tal como le había afirmado a Ventura, la hermana de Zaira Nara esperaría a que sigan saliendo a la luz diversas versiones y que decidiría hablar cuando lo considere. "Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales", escribió.

Luego, Wanda profundizó en la cuestión: "Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error".

Wanda Nara.

"No me arrepiento de nada, le dí a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro siempre fue más fuerte que lo exterior", afirmó en cuanto a Icardi. Como todo tiene un fin, este escrito también y concluyó: "La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto".

Los posteos de La China Suárez y L-Gante en medio de la separación de Wanda Nara

Previo a la confirmación de la desvinculación amorosa entre la representante y Mauro Icardi, La China Suárez y L-Gante tomaron protagonismo en esta historia familiar que tendrá que afrontar nuevos caminos y vivencias.

La China Suárez.

Por un lado, la ex actriz de Casi Ángeles tuvo una serie de historias de Instagram que llamaron la atención. Una llevaba la frase "qué ganas de hablar" con una imagen suya y otra fue una frase de Albert Einstein.

La China Suárez.

Por su parte, el oriundo de General Rodríguez le pidió perdón a Wanda, quien aceptó y no guardó rencor. "Cero rencor, siempre perdono. Qué problema la obsesión", fueron las palabras que utilizó ella para repostear la historia del cantante de "La cumbia 420".

Wanda Nara y L-Gante.

BL