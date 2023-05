Coti Romero abrió su corazón en sus redes sociales y sus fans demostraron su apoyo

Coti Romero es una de las figuras que más polémica generó durante su estadía en la casa de Gran Hermano, y su salida fue solamente el comienzo de una carrera laboral interminable. Ahora, ha recibido muchas propuestas en la televisión y está cumpliendo uno de sus sueños, estar en los medios. Sin embargo, en sus redes sociales se mostró angustiada por un tema personal.

Últimamente se estuvo hablando mucho de Alexis Quiroga, conocido como el 'Cone' desde su paso por Gran Hermano. Parece que no están pasando un buen momento en la relación, por unos indicios que dieron en sus redes sociales. Pero Coti Romero se encargó de desmentir todo esto y asegura que está feliz con él. En sus redes, recientemente, contó que le resulta difícil estar lejos de su familia: "No saben lo que me padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe... Todas las presiones y teniendo a media argentina hablando de mi todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada 2x3. Si no fuera por su apoyo, ya estaría en Corrientes", dijo la correntina sobre su relación

Los tuits de Coti Romero

"Nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días, pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros. Reconozco no estar preparada del todo para las cosas que se vienen y por eso se que no podría hacerlo si no es a su lado. Además, hay cosas que no son tan literales como se ven o se leen. Si me van a dejar de bancar, háganlo ahora". Claramente, estos tuits que publicó Coti Romero son en base a los rumores de una separación con el Conejo. Así, desmentía los rumores y revelaba el mal momento que está pasando por otras cuestiones.

Coti Romero hizo un descargo en Twitter

Después, se dirigió a sus fans para que la apoyen para que ingrese al Bailando 2023. "Si me van a seguir bancando, ayúdenme con su apoyo par que pueda estar en el bailando, que podamos ser pareja", decía Coti Romero, que recientemente confirmó que, si no puede participar junto a su pareja, se bajaría del Bailando 2023 y permitiría que él siga.

Luego, concluyó con una frase que llamó la atención de sus seguidores y levantó preocupaciones por su salud mental. "A veces es más importante la salud mental que cualquier otra cosa, y se los digo yo, que he tenidos pensamientos de mierda que ninguno se merece haber tenido", escribió Coti Romero.

El apoyo incondicional de los fans a Coti Romero

A raíz de los tuits de Coti Romero, los seguidores de la ex participante de Gran Hermano se comenzaron a preocupar por su salud mental y se encargaron de demostrarle su apoyo.

"Pensa que siempre soñaste vivir de lo que amás, eso lleva riesgos, miedos, dejar cosas pero todo vale la pena, sobretodo porque es todo fruto de tu sacrificio, no dejes que días malos o gente mala te saque eso", le comentaba una usuaria en respuesta a los tuits de Coti Romero. "Realmente, Coty, nosotras te bancamos, te apoyamos y te abrazamos todos los días sea de cerca o de lejos. Mereces todo lo lindo reina. No te das una idea de todo lo que vas a lograr", decía otra seguidora.

Los seguidores de Coti Romero le demuestran su apoyo

"Te amo Co. Sos una pequeña guerrera, no te des por vencida nunca. Sos inmensa", Le comentó otra usuaria.

NL.