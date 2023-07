Coti Romero viene atravesando un momento delicado a nivel personal, luego de que confesara de que se encuentra con depresión por lo que debió ser medicada por un profesional. La ex participante de Gran Hermano 2022 habló en LAM a como llegó al límite.

Alejandro Castelo tuvo una charla en la calle, donde Coti acompañada de su madre dijo: "Estaba pasando por un momento difícil y me pongo a pensar que hay mucha gente que me ve y esta pasando por una situación así o peor incluso. Creo que está bueno visibilizar eso", comenzó diciendo la correntina.

Luego, agregó: "Es muy importante la salud mental y está bueno que uno vea que necesita ayuda y se haga ver. Si no tenes bien al cabeza, no tenes bien nada". Ante esto, y recordando como fue el emotivo momento que vivió al lado de Gladys la Bomba Tucumana respecto a su novio con una enfermedad terminal y dijo: "Es un dolor muy grande que ella está atravesando y se nota que todavía le duele un montón y obviamente le va a doler porque es una cosa re complicada".

Coti reveló que tuvo malos pensamientos que atentaban contra su vida

Durante la nota que tuvo de la mano de Alejandro Castelo, la correntina reveló: "Tuve pensamiento de autolesión y de hacer o decir que no tenía más ganas de seguir viviendo", arrojó Coti Romero dejando sorprendido al cronista.

Coti Romero

Coti agregó: "Yo que tengo la posibilidad de vivir y de repente me pongo a decir 'no tengo ganas de vivir y no disfruto la vida como tendría que hacerlo. Pero creo que eso también es parte de la depresión". Al mismo tiempo, agregó: "De repente no tengo nada, estoy vacía".

Coti Romero

Llegando al final de la nota, Coti Romero recordó a Rocío Gancedo, una ex participante que se quitó la vida en el 2017. "Yo en su momento decía 'Uy que bajón, ¿Qué le habrá pasado?, y ahora que estoy viviendo esto digo 'habría sido lo más normal de lo que parecen estás cosas después de vivir una experiencia de este tipo", cerró la correntina.

J.M