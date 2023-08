Julieta Poggio mantuvo muy buena relación con Coti Romero durante las primeras semanas de Gran Hermano. De hecho, supieron ser muy buenas amigas. Sin embargo, la correntina usó a la bailarina para jugar en la casa más famosa del país y, gracias a un grito proveniente del afuera, ella se dio cuenta y le hizo la cruz.

Muchos de los participantes que tuvieron problemas dejaron todo dentro de la casa de Gran Hermano, pero no fue así para Julieta Poggio, que quedó bastante dolida por la jugada que le hizo Coti Romero. En varias ocasiones expresó su rencor y aseguró que no va a restablecer un vínculo con ella porque no le interesa.

Julieta Poggio

Hace ya algún tiempo, Coti Romero habló sobre la intensa pelea que tuvo con Julieta Poggio, de la cuál también formó parte Romina Uhrig, y fue muy contundente. "No tengo drama con nadie. Si bien algunos tiran comentarios, yo los sigo para picantearla al aire, pero sinceramente me chupa un huevo. De mi parte no tengo problemas con nadie y hay gente que si no quiere tener relación conmigo, no me importa. Te repito: me chupa un huevo", expresó.

Mientras tanto, Julieta Poggio evita hablar del tema, aunque de vez en cuando cae en la tentación de tirarle algún dardo a Coti Romero, como esta vez que opinó en Fuera de Joda, su streaming con los exhermanitos. "No voy más a la Fiesta Bresh, me aburrí del caretaje. No es nada contra la Bresh. No quiero compartir lugares con otras personas, no quiero decir más nada porque después me dicen cosas", dijo la bailarina.

Coti Romero

Ahora, Julieta Poggio volvió a opinar de los "caretas" de Gran Hermano en Olga, el canal de streaming de Migue Granados. Obviamente la bailarina se refirió a Coti Romero y fue picante al hablar del tema. "Siempre me bardean y me dicen 'Julieta, soltá GH'. Yo sinceramente como fui ahí, soy en la vida, y los vínculos que formé ahí son los reales, los que para mí valen. Está todo bien, compartimos juntos... Pero para mí, cuando te me caíste del corazón, ya está", dijo la finalista del reality en diálogo con Nati Jota.

Antes de que la tilden de resentida, Julieta Poggio se atajó y aclaró: "Y no es de resentida o que no supero que era un juego". Con ganas de saber más sobre estos enfrentamientos, Nati Jota le consultó si hay alguien que no saludaría en el caso de cruzársela. "Y... no puedo. No me sale caretearla, ya sabés quién. Hay unas pares de personas, no me sale ser careta. No me sale estar ahí saludando y bailando en la misma fiesta, no puedo", cerró la bailarina sobre Coti Romero.

NL.