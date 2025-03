Novak Djokovic, no solo es un destacado tenista a nivel mundial, también es conocido por su fuerte amor por los animales. Durante 2011 cuando llegó al primer puesto en el ranking de tenis el junto a una de sus mascotas, un adorable poodle, fueron la portada de una destacada revista internacional, donde dio a conocer la importancia de los perros en su vida.

Caption

Novak Djokovic y su amor por sus adorables poodles

Novak Djokovic, el legendario tenista serbio, no solo es reconocido de manera mundial por haber sido el mejor tenista del mundo por muchos años, o por su incalculable colección de títulos Grand Slam. Pero también por su amor incondicional por los animales, principalmente por sus adorados perros.

Pierre

Entre los protagonistas de esta historia se encuentra Pierre, un poodle blanco quien llegó a la vida del serbio en 2008 y lo acompañó en innumerables momentos de su vida. Su estilo y sofisticación lo llevaron a ser la cara de una campaña de la reconocida revista VOGUE en 2011, cuando el deportista llegó, por primera vez, al primer puesto del ranking mundial de tenis.

Tesla

En múltiples ocasiones, Novak Djokovic, compartió con sus fanáticos su amor por los perros, principalmente en sus redes sociales. En una de las publicaciones más recordadas por sus fanáticos, el tenista comentó “Hombre, amo a los perros”, este mensaje fue acompañado por un video donde se lo ve jugando con Pierre y Tesla, otro perrito de la misma raza de color caramelo que llegó a la familia después de 2012, cuando decidieron darle tránsito hasta que encuentren otro hogar, pero quedaron enamorados de él.

Pierre

El vínculo que el deportista tiene con sus mascotas va más allá de lo superficial, en varias entrevistas él mismo destacó que ambos perros le brindan consuelo y alegría, sobre todo en los momentos más desafiantes de su carrera. El amor que el jugador siente por sus perros, se extiende a Jelena Ristic, su esposa, juntos participan de jornadas de rescate y ayudan a algunas organizaciones que se encargan del cuidado y adopción de animales.

Jelena Djokovic, Pierre y Tesla

La relación de Novak Djokovic con Pierre y Tesla no se limita al hogar, en la mayoría de sus viajes alrededor del mundo, los poodles son una parte especial de su equipo. En 2011, durante el torneo de Wimbledon, Djokovic expresó su frustración al no poder llevar a Pierre al All England Lawn Tennis and Croquet Club debido a las estrictas políticas del lugar: "Es un tema serio para mí".

La relación de Novak Djokovic con sus poodles destaca por su autenticidad y ternura. Pierre y Tesla no son simplemente mascotas, son parte integral de la vida del tenista. El amor que siente el tenista por los animales quedó en evidencia con su constante participación con distintas organizaciones dándoles a los perros, en su propio hogar, un espacio de transito hasta que encuentren su familia definitiva.

VDV