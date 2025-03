Kate Middleton siempre fue reconocida por su amor indiscutido a la naturaleza. En reiteradas ocasiones participó de distintos eventos con el fin de ayudar a organizaciones que protegen a los animales. Pero no todo el mundo conoce la historia de Lupo, el cocker spaniel que le regaló su hermano y que se terminó convirtiendo en parte de la realeza británica.

Kate Middleton

Kate Middleton y Lupo: el cocker spaniel que fue parte de la realeza británica

En 2011, luego de que Kate Middleton y el príncipe William se casaran, Pippa Middleton, la hermana menor de la princesa, les dio como regalo de bodas un cocker spaniel como símbolo de apoyo y amor. La pareja eligió que el nombre de su nuevo amigo sea Lupo, que significa ‘lobo’ en italiano, muchos creen que la elección estuvo relacionada al fuerte vínculo con la bisabuela de la duquesa, ya que su apellido era Lupton.

Kate Middleton, príncipe William, George y Lupo

Durante los primeros meses de la vida del animal, quienes lo criaron y cuidaron fueron Michael y Carole Middleton, los padres de Kate. Principalmente porque los príncipes se encontraban de luna de miel y posteriormente tuvieron que encargarse de distintos viajes oficiales de la corona británica.

El adorable animal rápidamente se convirtió en un integrante destacado de la familia apareciendo en distintas imágenes oficiales, incluida una icónica imagen junto al príncipe George cuando aún era un bebe. Publicada en 2013, esta foto mostraba al niño jugando con su querido amigo.

George y Lupo

Algo que no muchos sabían es que Lupo fue partícipe en la elección del nombre del primogénito de la pareja. William y Kate estaban entre tres elecciones, Alexander, James y George, todos con un fuerte vínculo con la familia real británica. De acuerdo a fuentes cercanas a ellos, la solución fue algo inusual, los herederos al trono escribieron los nombres en algunos papeles y los escondieron, y fue el querido Cocker de la familia quien, al azar eligió el nombre del menor.

Lupo

Además, el pequeño animal fue inspiración para algunos libros infantiles, como "The Adventures of Lupo, the Royal Dog", que narra algunas historias ficticias sobre las travesías del perro en el mundo de la realeza. Estos cuentos capturaron la imaginación de jóvenes lectores y mantuvieron vivo su legado.

Lamentablemente, en noviembre de 2020, Kate Middleton y el príncipe William anunciaron la muerte de Lupo a través de sus redes sociales oficiales. "Lupo fue el corazón de nuestra familia durante los últimos nueve años y lo extrañaremos enormemente", escribieron en un conmovedor mensaje que generó una avalancha de apoyo y condolencias de personas de todo el mundo, para despedir al querido cocker spaniel que fue parte de la realeza británica.

VDV