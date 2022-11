La impactante entrevista de Cristiano Ronaldo que define su futuro

Luego de una temporada que dejó mucho que desear en el Manchester United, Cristiano Ronaldo suelta una impactante frase que define su futuro. Lo hizo en una entrevista que otorgó al medio inglés Talk TV. Entre sus dichos, CR7 dijo algo en particular que quedará para la posteridad y que lo ponen en el centro de la polémica, una vez más.

"No solo porque juego bien, creo que el resto es relevante, hay que ser carismático. Creo que ser guapo también ayuda. No sé la verdadera razón, pero soy una fruta que todo el mundo quiere morder", comentó Cristiano Ronaldo ante la consulta sobre su influencia en las redes sociales. Asimismo, aseguró que está acostumbrado a que mucha gente lo critique por su personalidad.

Fue muy crítico con su equipo y la prensa.

"Estoy acostumbrado a vivir con las críticas. Me gusta ver en los malos momentos quien está a mi lado y quien solo aporta negatividad", continuó. Seguidamente, el portugués destacó que la prensa lo critica mucho, incluso la de su mismo país: "Y no lo entiendo", expresó. " La envidia es parte de esto", enfatizó Cristiano Ronaldo, arremetiendo contundentemente contra el periodismo deportivo: "Lo bueno que tengo es que no me gusta leer lo que la prensa dice. El 95% de las veces, la prensa escribe basura", enfatizó.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo se refirió al Manchester United y afirmó que está detenido en el tiempo: "Ha progresado cero. lgunas infraestructuras, el gimnasio, los chefs. Me ha sorprendido muchísimo y el entrenador Erik ten Hag me ha faltado el respeto", precisó.

¿Cristiano Ronaldo se va al Manchester City?

En este mismo diálogo, CR7 rompió el silencio y reveló que estuvo cerca de ser parte del plantel del archienemigo de su actual equipo, el Manchester City: "Estuve cerca de fichar por el Manchester City. Guardiola dijo que intentaron ficharme. Pero el corazón me habló y me dijo que tenía que fichar por el United. Hablar con Alex Ferguson fue una de las claves", contó Cristiano Ronaldo.

Sobre la pérdida de su hijo, Ronaldo confesó que ha sido el capítulo más oscuro que le ha tocado enfrentar y lo catalogó como "el peor momento" de su vida.