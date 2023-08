Daniela Celis aprovechó su tiempo en el stream "Fuera de Joda" para mostrar su indignación ante los rumores que se fortalecen todas las semanas sobre su vida sentimental. Además, la exhermanita reveló que ya no va a compartir su día a día con Thiago Medina en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Juariu le contó: "Pestañela, ¿sabés cómo me rompen el celular todos los días preguntándome si estás o no con Thiago? Yo trato de no leer mensajes. Todo el tiempo me mandan". Al escucharla, Daniela le respondió:"Imagínate yo... Estoy harta, me cansé", y analizó: "Yo siempre digo que cuando hay un problema, la culpa es de uno. Entonces la culpa fue mía".

Daniela en los Premios Martín Fierro 2023.

Para continuar con su reflexión, la ex participante de Gran Hermano 2022 agregó: "¿Cuál fue mi error? Exponer la pareja desde el día uno, filmaba, hacía videos, todo el tiempo juntos... Como salí del reality, me seguí comiendo el reality y fue tipo 'vean que estamos bien, seguimos juntos'. Hasta que me di cuenta de que cuando das la mano, te agarran el codo, el brazo y el hombro".

Por último, y lo que más sorprendió a sus seguidores, Daniela Celis reveló que mantendrá la privacidad de su vida sentimental: "Ahí dije '¿en qué monstruo estoy convirtiendo a la gente?'. De a poquito dejé de subir cosas. Hace 3 semanas que no subo contenido con Thiago".

Daniela Celis reveló que ella se va a encargar de comunicar las noticias sobre su relación

La ex integrante del reality más visto de Telefe decidió modificar los hábitos de conducta que adoptó una vez que abandonó la casa más famosa del país para que no le pregunten más sobre su relación con Thiago Medina.

Daniela Celis compartió su nueva y firme postura: "Todos los fines de semana me separan. Ya dije que no iba a subir más nada y les entra por un oído y les sale por el otro. Aprendí así que ahora cuido mi vida privada. Cuando nos separemos o nos casemos, lo voy a decir yo".

J.C.C