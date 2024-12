Se despejaron las dudas y se confirmó si Wanda Nara le fue infiel a Mauro Icardi. Según revelaron en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, la modelo mantuvo una relación con el futbolista senegalés Keita Baldé.

“No fueron amantes ni nada parecido. Ellos fueron novios y estuvieron juntos durante un año, pero esto ocurrió después de todo el escándalo con la China Suárez”, aseguraron en el ciclo.

Fue Estefi Berardi, una de las panelistas del programa, quien informó la información de primera mano. “Hablé con Wanda y ella misma me contó todo. No fue ahora, fue en su momento, y me detalló cómo sucedieron las cosas. Me dijo: 'Sí, salí con Keita'. Esto ocurrió un año después de lo de la China Suárez y Mauro. Yo ya estaba separada, no tenía que rendirle cuentas a nadie”, precisó.

Pero eso no fue todo. Según lo compartido en Mañanísima, Wanda no tuvo tapujos en hablar sobre su pasado sentimental. “Ella fue muy clara, no tiene nada que ocultar. Dijo que no solo salió con Keita, sino que también tuvo citas con otros chicos mientras estaba separada. La diferencia fue que esas relaciones no se hicieron públicas como ocurrió con Keita”, explicaron en el programa.

Keita Baldé, Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin embargo, el escándalo no termina ahí. Desde el panel destacaron que se busca instalar la idea de que Wanda engañó a Mauro Icardi con el futbolista senegalés, algo que ella niega tajantemente. “Ellos estaban separados en ese momento, por lo que no hubo infidelidad. Incluso, Wanda aseguró que Keita también estaba separada en ese entonces”.

Por otro lado, Simona, la ex de Baldé, sostiene una versión distinta: asegura que Wanda se involucró con su marido y, según ella, fue la causa de la ruptura de su matrimonio.

Wanda Nara confirmó su relación con Keita Baldé y dejó en evidencia a Mauro Icardi

Curiosamente, el jugador senegalés juega actualmente en la liga turca, al igual que Mauro Icardi. Mientras que el argentino es jugador del poderoso Galatasaray (aunque actualmente está recuperándose de una lesión), el senegalés forma parte del Sivaspor, un equipo de menor renombre en el país.

Keita Baldé era prácticamente un desconocido en Argentina hasta que su nombre comenzó a sonar vinculado a Wanda Nara hace aproximadamente un año. Lo que inicialmente eran solo rumores y especulaciones, ahora ha sido confirmado por la propia empresaria mediática, quien dejó claro que su relación con el futbolista era real y no tuvo nada que ocultar.

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa acumulando escándalo tras escándalo. Fue a raíz de que se conocieron imágenes que confirman que ella habría tenido un romance con Keita Baldé que se especuló con la infidelidad. Sin embargo, queda claro que la rubia no le fue infiel al padre de sus hijas como estaba circulando.