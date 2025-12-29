Cuánto cuesta el espectacular vestido rojo que Pampita lució en Punta del Este

Pampita sorprendió en Punta del Este con un espectacular vestido rojo que rápidamente se convirtió en protagonista de la temporada. La elección de esta pieza reafirmó su vínculo con la moda y marca un nuevo capítulo en sus apariciones públicas. El diseño elegido refleja la identidad de una firma internacional reconocida por su estilo vibrante.

El precio del increíble vestido rojo que lució Pampita en Punta del Este

Pampita volvió a captar la atención en Punta del Este al lucir un vestido rojo que destacó por su diseño y presencia. La prenda se posicionó como uno de los looks más comentados y refuerza su estilo característico. El impacto de su look reafirmó la vigencia de su estilo y la capacidad de marcar tendencia en cada paso.

Pampita

La modelo y conductora eligió un vestido rojo que destacó por su diseño elegante y por el impacto visual que generó en el evento donde se presentó. La pieza pertenece a la firma brasileña FARM Rio y lleva el nombre Calado Floral Mariana, un modelo que combina frescura y sofisticación.

El atuendo que lució Pampita se caracteriza por su confección en tela calada, con detalles florales que aportan textura y movimiento. El diseño largo y fluido se adapta a diferentes ocasiones, y su tonalidad intensa refuerza la presencia de la prenda. La elección de este modelo reafirmó la tendencia de los cortes simples que marcan la diferencia.

Pampita

La pieza forma parte de la colección de FARM Rio, una marca reconocida por sus diseños coloridos y por la inspiración en la naturaleza. El modelo Calado Floral Mariana se encuentra disponible en Argentina y su precio alcanza los 860 mil pesos, un valor que lo posiciona dentro de la categoría de lujo en el mercado local.

El vestido de Pampita

El impacto del look de Pampita en Punta del Este

La aparición de Pampita con el vestido rojo en Punta del Este generó comentarios inmediatos. El look se convirtió en uno de los más destacados de la temporada y reafirmó la influencia de la modelo en el mundo de la moda. La elección de una pieza de FARM Rio no solo reafirmó tendencia, sino que marcó el regreso del estilo calado.

El vestido Calado Floral Mariana se suma a la lista de looks que la presentadora suele lucir en eventos sociales y que rápidamente se convierten en referencia. Su estilo personal, siempre asociado a la elegancia, la tendencia y la frescura, encuentra en esta prenda un complemento ideal.

Pampita

Pampita lució en Punta del Este el vestido Calado Floral Mariana de FARM Rio, una pieza que se destaca por su diseño calado con detalles florales y por su tonalidad intensa. El valor de la prenda la posiciona dentro de la categoría de lujo en el mercado local. La elección reafirma el estilo de la modelo y muestra cómo cada aparición pública puede marcar tendencia.

VDV