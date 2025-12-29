Pampita es una de las famosas que eligió Nordelta como centro de vida para ella y sus hijos. Sus seguidores de redes sociales reconocen su mansión moderna y minimalista en las fotografías que comparte, e incluso ese hogar fue testigo de importantes cumpleaños. Sin embargo, para las fiestas, ella decidió irse a Punta del Este con los menores y su pareja, y le dejó la casa a un conocido importante. Fue así que comenzaron a correr rumores de que la modelo estaría pensando en vender su casona a una cifra millonaria.

Pampita y su hijo, en la casa de Nordelta

¿Pampita vendería su casa de Nordelta?: la cifra millonaria y el posible comprador

Pampita se volvió centro de rumores en los medios de comunicación, cuando revelaron que estaba en tratativas para vender su casa de Nordelta. Con un estilo moderno y minimalista, y un hermoso paisaje al río, la familia de la modelo pasó cumpleaños y eventos especiales en la enorme casona de Santa Bárbara. Sin embargo, su ciclo allí se habría cumplido, y revelaron que ella estaría pensando en ponerla a la venta a una cifra millonaria, y dieron el nombre del posible comprador.

En Infama (América), revelaron que Marcelo Tinelli le habría alquilado el hogar a Pampita para disfrutarlo durante esta temporada de verano 2025-2026. Fue así que Santiago Sposato explicó que, pasados los meses de alquiler, el conductor de televisión tendría la posibilidad de comprar la mansión, ya que la modelo quería desprenderse de ella. “Tiene mucho gasto fijo, le parece que es muy alto el mantenimiento. La venden en cuatro millones de dólares”, explicó el periodista. De esta manera, Laura Ubfal acotó que Pampita siempre dice que no quiere tener nada, que es mejor alquilar.

Marcelo Tinelli disfrutó del verano en la casa de Pampita

Marcelo Tinelli vendió su histórica casa de Punta del Este, y decidió pasar su verano en Nordelta con sus hijas. Es así como logró contactarse con Pampita, quien le alquiló el espacio por dos meses. En sus historias de Instagram, el conductor no duda en postear fotos del lujo en el que está viviendo en las últimas semanas, y lo mucho que lo disfrutan las mujeres. Sin embargo, los usuarios no dejaron pasar las coincidencias con las imágenes de Carolina Ardohaín, y comenzaron a hacer crecer rumores de que él planeaba radicarse en ese lugar.

Pampita y Marcelo Tinelli en la casa de Nordelta

A esto, se le suman los rumores de que la modelo estaría pensando en poner a venta la mansión de Santa Barbara de Nordelta. Pampita, por el momento, mantuvo el silencio mediático al respecto y se refugió en unas románticas y familiares vacaciones en Punta del Este, junto a Martín Pepa y a sus hijos, con quienes pasó la Navidad. Mientras tanto, Marcelo Tinelli disfrutó de los lujos en el Tigre, junto a sus tres hijas mujeres, con quienes no dudó en compartir las mejores postales, marcando la comodidad que siente en el lugar

A.E