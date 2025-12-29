Griselda Siciliani le dijo adiós a los colores clásicos y abrió la temporada de verano con la bikini estampada tendencia

Griselda Siciliani es una de las actrices más observadas de los últimos años, gracias a la cantidad de series éxito que logró protagonizar en sus proyectos. Es por eso que disfruta de la moda, en casa ocasión que tiene, e impone lo mejor de la extravagancia y las tendencias. En las últimas horas, se mostró en sus vacaciones en la playa, y marcó al favorito de todos en bikinis, despidiéndose de los colores clásicos y las prendas tradicionales.

Griselda Siciliani

Chau a lo tradicional, hola al estampado tendencia: Griselda Siciliani impuso la mejor bikini para el verano

La moda logra captar a todas las celebridades, y algunos de los famosos logran domar las tendencias fashionistas e imponer con originalidad sus favoritos. Griselda Siciliani es una de ellos, quien no duda en robarse la atención de los expertos fashionistas en cada evento al que participa. Sin embargo, la ropa no solo la lleva a elegir extravagantes vestidos o colores llamativos, sino también a elegir lo mejor del verano, como pueden ser bikinis o combinaciones para la playa.

En las últimas horas, compartió un posteo disfrutando de las playas brasileñas, y volvió a imponer la bikini estampada tendencia que más eligieron los famosos. "Si hay playa, hay rulos", escribió, mientras mostraba su pelo corto al natural y le daba la bienvenida a las altas temperaturas. Para eso, optó por una bikini strapless de estilo top, con una joya campestre en el centro. La misma era de estampado animal print, como lo elegido por varias celebridades. La actriz le dio una vuelta de tuerca más relajada, con un short deportivo marrón, que iba en composé con los colores elegidos en la parte superior.

La bikini tendencia de Griselda Siciliani

El animal print, el elegido por las famosas

Griselda Siciliani no fue la única de las famosas que impusieron su amor por el animal print. Este estampado es uno de los más elegidos, y de los que más duran a lo largo de las temporadas. Sin embargo, para este diciembre caluroso, Pampita, Lali Espósito, Wanda Nara y Evangelina Anderson también eligieron su corte favorito de bikini, siguiendo con los dibujos de animales que las acompañan a soportar las altas temperaturas.

Pampita, Lali Espósito, Wanda Nara y Evangelina Anderson con el animal print

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar esta coincidencia entre las famosas, y decidieron marcar al animal print como el estampado de la temporada de verano 2026, domando a otros originales modelos. Griselda Siciliani no dudó en unirse a ellas, para marcar su favorito y despedirse de los colores clásicos y las bikinis tradicionales, para darle paso al strapless y a los dibujos extravagantes.

A.E