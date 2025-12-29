El deslumbrante look de Pampita para una noche romántica con Martín Pepa imponiendo vestido con mangas de verano

El 23 de diciembre, Pampita arribó a Punta del Este para celebrar las Fiestas de Fin de Año junto a sus hijos y su novio, Martín Pepa. El clan disfruta de todas las actividades que ofrece la ciudad uruguaya y la pareja decidió hacer una noche de pareja en la que la modelo deslumbró con su look, sofisticado, cómodo y con las últimas tendencias.

La noche de Pampita: amor y moda

En agosto pasado, Pampita y Martín Pepa decidieron darle una nueva oportunidad a su amor y confirmaron su reconciliación luego de una breve ruptura. Desde entonces, la pareja se muestra muy enamorada y con diversos encuentros debido a su relación a distancia, y ahora, su destino fue Uruguay, desde donde celebraron Navidad en familia.

La familia pasea por Punta del este disfrutando del verano, pero también Pampita y Martín encuentran momentos para disfrutar de salidas en pareja y esto ocurrió por la noche del domingo, cuando se mostraron en Instagram en un momento relajados y celebrando la noche uruguaya. Para este momento, la gran exponente de la moda no dudó en lucir un increíble look ideal relajo y sofisticado.

Con diversas imágenes compartidas en redes sociales, Pampita mostró un look veraniego de manga largas, un detalle que suele ser relacionado con un uso para la temporada de otoño invierno, pero con el diseño que lució la modelo dejó en claro que es la tendencia de la temporada.

La modelo eligió un vestido color champagne con diversas tonalidades y cortes irregulares. El look transmite una elegancia etérea y sofisticada, con aire romántico y natural, con una caída fresca y delicada. Las mangas largas y semitransparentes aportan un toque sutilmente bohemio, con un escote entrelazado. Además, los detalles de costura le dan terminaciones sofisticadas al look.

Para completar el look, Pampita eligió un bolso de fibras naturales con textura, combinando el vestido con un accesorio artesanal y relajado. De esta forma, la modelo mostró su outfit con un book de fotos artesanal en la calle, en el que también poso con Martín Pepa. La pareja disfrutó de una cena con amigos, donde disfrutaron de la noche uruguaya.