Así fue el relajado festejo de cumpleaños de Milenka, la hija de Marley: una tarde rodeada de famosos

Este domingo 28 de diciembre fue un día de lo más emotivo para Alejandro “Marley” Weibe: su segunda hija, Milenka, cumplió su primer añito. Lejos de los tradicionales festejos ostentosos que son los preferidos de los famosos, el conductor de Telefe optó por celebrar el natalicio de la niña de manera súper relajada, disfrutando de su círculo más cercano. Como era de esperarse, los tíos y tías famosos se hicieron presentes.

El casero cumpleaños que le organizó Marley a Milenka

A lo largo de los años, el paso de Marley por los medios de comunicación le dejó grandes amigos que los convirtió prácticamente en familia. Es por ello que, en el primer cumpleaños de Milenka, no podía faltar su presencia. A través de los diversos videos que difundió en su cuenta personal de Instagram -que vinculó también con el perfil de la nena-, el presentador mostró algunas de las postales más significativas del día.

Marley y Milenka | +Caras

En el primer registro, se la puede ver a Milenka en brazos de su papá mientras Lizy Tagliani, Vicki Xipolitakis (ambas junto a sus respectivos hijos), Georgina Barbarossa, Sebastián Nebot, Fernando Colombo mientras la saludaban tiernamente. “Hola preciosa de mi corazón”, se la escucha decir a la conductora de A La Barbarossa. La homenajeada miraba sorprendida a todos sus invitados y se aferraba fuerte a su papá.

En otro de los pasajes del clip, la segunda hija de Marley abrió los regalos: muñecas para llevar de paseo, carritos de bebés, figuras geométricas de encastre, un tobogán de madera y capibaras con sonidos fueron algunos de los juguetes que recibió.

Su papá sumamente orgulloso filmó cada momento atesorando las expresiones de la hermanita de Mirko e inmortalizando este día familiar tan especial. Asimismo, no faltó el buen sentido del humor que lo caracteriza. “Ahí está (Milenka) con las tías abuelas”, dijo mientras enfocaba a Lizy y a Georgina. “Cuando seas grande te vas a parecer a mí, somos muy parecidas”, bromeó la conductora de La Peña de Morfi.

En paralelo dejó plasmados sus sentimientos como padre: "Hoy se cumple el primer añito de esta belleza de hija que es Milenka. Mi agradecimiento infinito Milenka por haberme elegido como tu papá, y por haber cambiado la vida de todos y hacer nuestros días mucho mejores!". Como gesto de eterno agradecimiento a la mujer que subrogó su vientre para gestarla, añadió: "Gracias eternas a Kasandra que recién hablaba con ella y me decía como ésta bebé cambio para mejor su vida y la de su familia también".

Milenka, entre regalos, risas y reunión familiar

A medida que iba transcurriendo la jornada, se iban agregando más invitados al cumpleaños casero de Milenka. En la “parte 2” que difundió Marley en la famosa red social de la camarita se ve cómo llegan los productores de Por El Mundo, quienes comparten largas horas de grabación con él y sus herederos; convirtiéndose prácticamente en una parte de su familia.

A la hora de cantar el Feliz Cumpleaños, grandes y chicos se reunieron en el quincho. La mayoría de ellos, estaban con sus mallas puestas ya que estaban disfrutando de la piscina. A diferencia de las grandes celebraciones que los famosos deciden hacer para el primer añito de sus hijos, el comunicador optó por realizar una relajada reunión íntima con su entorno más cercano compartiendo risas, buena comida y una tarde a pura diversión.

Por su parte, uno de los momentos más significativos fue cuando Marley mostró la imponente torta que le envió Maru Botana para Milenka. La afamada pastelera fue a lo seguro y realizó la favorita de la familia Weibe: “Gracias Maru y Agustín por mandarnos mi torta preferida para el cumple de Milenka”, expresó dando por concluida una jornada rodeada de emoción, cariño y alegría compartida.

NB