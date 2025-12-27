De Pampita y Zaira Nara a Sofía Solá y Calu Rivero: los mejores looks boho chic del after beach en Punta del Este

Punta del Este volvió a convertirse en el epicentro del glamour veraniego y este viernes 26 de diciembre Pampita, Zaira Nara, Calu Rivero, Sofía Solá y Maru Botana coincidieron en el lanzamiento de la nueva colección verano 2026 de Anushka Elliot. Más allá del entorno natural y del clima relajado que caracteriza a la temporada, hubo un claro protagonista que se repitió en cada aparición: el estilo boho chic, la tendencia que pisa fuerte y las famosas ya adoptaron como uniforme infalible en el after beach esteño.

De Pampita y Zaira Nara a Sofía Solá y Calu Rivero: los mejores looks boho chic de las famosas en Punta del Este

Fiel a su estilo elegante pero descontracturado, Pampita apostó por un look bohemio con aires artesanales y espíritu libre. La modelo lució un vestido corto en tono crudo, de líneas simples y caída liviana, con delicados detalles de encaje en el escote y el ruedo, una elección perfecta para una tarde de calor frente al mar. Para completar el outfit, sumó un impactante kimono largo, protagonista absoluto del look, con estampas geométricas y bordados en tonos celestes, arena y mostaza, que aportaron color y movimiento.

Pampita deslumbró con su look boho chic en Punta del Este (RS Fotos)

El kimono, de mangas amplias y silueta fluida, evocó el costado más relajado del boho chic, al mezclar inspiración étnica, guiños vintage y una impronta artesanal que conecta directamente con el espíritu de Punta del Este. La conductora completó el conjunto con sandalias oscuras de taco, accesorios dorados sutiles y el pelo suelto, natural, reforzando esa idea de elegancia sin esfuerzo que marca la tendencia de la temporada.

Pampita deslumbró con su look boho chic en Punta del Este (RS Fotos)

En la misma sintonía se mostraron Sofía Solá y su mamá, Maru Botana, quienes confirmaron que el boho chic atraviesa generaciones y se adapta a distintos estilos personales. La influencer eligió un look más nocturno, con una blusa blanca de encaje y transparencias que se llevó todas las miradas, combinada con un pantalón negro de corte relajado. Las sandalias de cuero y la cartera en tonos tierra reforzaron el espíritu natural del outfit, mientras que el pelo suelto y el maquillaje mínimo acompañaron la estética descontracturada del evento esteño.

Maru Botana y Sofía Solá en Punta del Este (RS Fotos)

La pastelera, en tanto, deslumbró con un vestido largo rosa y fresco, ideal para una tarde de verano junto al mar. La prenda, de caída liviana, se complementó con una estola estampada que aportó color y movimiento, en línea con los códigos del boho chic. Juntas, madre e hija demostraron que esta tendencia no sólo es el boom de la temporada, sino también una elección versátil que combina comodidad, estilo y personalidad, consolidándose como la favorita de las famosas en Uruguay.

Maru Botana lució su outfit boho chic (RS Fotos)

Por su parte, Zaira Nara eligió un look boho chic compuesto por dos piezas en tono terracota con estampado color blanco: camisa anudada a la cintura y pantalón tiro bajo. Un diseño fresco y con toques western que se llevó todos los halagos de los presentes.

Zaira Nara en Punta del Este (RS Fotos)

Calu Rivero también dijo presente en el evento de Anushka Elliot y apostó por una versión depurada del boho chic. La actriz lució un vestido corto strapless en tono marrón chocolate que combinó con una camisa blanca translúcida llevada abierta. Con sandalias de diseño minimalista y el pelo suelto al viento, reafirmó que el espíritu bohemio de la temporada también se expresa desde la sencillez, con looks relajados, sensuales y sin esfuerzo.

Calu Rivero y Anushka Elliot (RS Fotos)

De esta manera, el estilo boho chic se consolida así como el gran boom del verano 2025: prendas holgadas, tejidos livianos, bordados, estampas inspiradas en la naturaleza y una paleta que va del blanco y los tonos tierra a los celestes y azules suaves. Una estética ideal tanto para eventos al atardecer como para noches relajadas junto al mar.

Los mejores looks del after beach que reunió a las famosas en Punta del Este

Cande Molfese, Pampita, Calu Rivero, Zuzu Coudeu, Sofía Solá y Zaira Nara, entre otras, deslumbraron con sus looks en el primer after beach de Punta del Este. Las famosas se reunieron en exclusivo de INDÓMITA, la nueva colección verano 2026 de la diseñadora Anushka Elliot.

Cande Molfese

Pampita y Anushka Elliot

Zuzu Coudeu

Anushka Elliot y Aurora Figueras

Pampita y Vic Saravia

Nicolás Pieres, Anushka Elliot y Facundo Pieres

Cecilia Mendez y Diego Zuco

Fotos: Grupo Mass