El look comfy-glam de Sarah Burlando para viajar en avión: versátil y chic

Sarah Burlando volvió a captar todas las miradas en la antesala de los festejos de Año Nuevo. Este fin de semana, Barby Franco viajó en un vuelo privado junto a su hija rumbo a Punta del Este para recibir el 2026, y las postales compartidas en su cuenta personal de Instagram dejaron en claro que la pequeña ya pisa fuerte en el universo fashion; incluso en clave infantil.

Sarah Burlando apostó por un look comfy-glam

Lejos de los excesos y con una impronta cuidada, Sarah Burlando lució un look pensado para el confort sin resignar estilo ni glamour. “Oficialmente empezaron las vacaciones”, escribió su mamá mientras la nena subía a la aeronave, una frase simple que acompañó la imagen y selló el mood relajado y chic del viaje.

Sarah Burlando junto a su familia | Instagram

En uno de los registros se puede ver a la pequeña sentada en uno de los sillones de cuero claro del avión, llevando un vestido estampado en tonos vibrantes, ideal para la temporada estival. El diseño, de corte clásico y romántico, se destaca por su estampado floral y por las tiras anchas que aportan estructura y comodidad al mismo tiempo.

Uno de los detalles más delicados del outfit aparece en las tiras y en la franja baja de la pollera del vestido, rematadas con cintas de raso negras que suman contraste y un guiño elegante y sobrio. Ese mismo material se replica en el peinado: una media colita prolijamente, armada -y tirante- coronada con un moño a juego, logrando una armonía visual que eleva el conjunto y demuestra una elección pensada al detalle.

Sarah Burlando | Instagram

Los zapatos versátiles de Sarah Burlando para su viaje en avión

Teniendo en cuenta la curiosidad típica de su edad y las ganas de explorar el habitáculo durante el viaje a Uruguay, Barby Franco eligió para Sarah Burlando un calzado que nunca pasa de moda. Es por esta razón que completó el look con zapatos negros clásicos estilo Mary Jane, de diseño simple y funcional, perfectos para un viaje. Cómodos, frescos y fáciles de combinar, acompañan la estética del vestido sin competir con él, reafirmando la idea de un estilismo equilibrado y adecuado para la ocasión.

El resultado final es un outfit simple, canchero y sofisticado, que confirma una tendencia cada vez más visible en la moda a la que apuesta la heredera del afamado abogado: prendas funcionales con impronta de pasarela. Colores, texturas y su infaltable chupete como accesorio primordial dialogan entre sí para construir una imagen cuidada, sin perder la naturalidad propia de su infancia.

Sarah Burlando en Uruguay | Instagram

Una vez más, Sarah Burlando se convierte en inspiración y referente fashionista, sobre todo, en esta época festiva de fin de año. Con elecciones simples pero pensadas al detalle, demuestra que el estilo no entiende de edades y que, aun en vacaciones, la moda también se hace presente. De esta manera, se prepara para imponer tendencia chic en Punta del Este.

NB