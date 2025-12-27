Esteban Lamothe, Malena Pichot, Valeria Bertuccelli y Julián Sorín arrasan en Netflix con una película argentina basada en hechos reales

Netflix continúa apostando fuerte por el cine argentino y dentro de su catálogo hay una producción que no pasa inadvertida para el público amante de los dramas intensos. Se trata de El cuaderno de Tomy, una película basada en hechos reales que conmueve desde una mirada íntima y profundamente humana, logrando emocionar sin recurrir a golpes bajos. El elenco, integrado por Esteban Lamothe, Malena Pichot, Valeria Bertuccelli y Julián Sorín, le dan vida a una apasionante trama basada en hechos reales.

El Cuaderno de Tomy, una película que se destaca en Netflix

Estrenada en Netflix en 2020, El cuaderno de Tomy encontró rápidamente el reconocimiento de la crítica especializada y del público que se topó con una historia que mezcla el humor con la dura historia de vida de una paciente con cáncer terminal. Con una duración de poco más de 80 minutos, la película propone un relato intenso pero contenido, donde el drama se equilibra con una mirada luminosa sobre la vida, el amor y la capacidad de seguir adelante aun cuando el final parece inevitable.

Escenas de El cuaderno de Tomy, la película argentina de Netflix | Netflix

La trama se centra en la historia de María Vázquez, una arquitecta que recibe el diagnóstico de un cáncer terminal y decide enfrentar ese proceso dejando un legado para su hijo pequeño, Tomy. A través de la escritura de un cuaderno destinado a ser leído en el futuro por el niño, la mujer busca trascender su propia ausencia. Paralelamente, su experiencia se vuelve pública cuando comienza a compartir reflexiones en redes sociales, especialmente en X, generando una repercusión inesperada que amplifica su mensaje y su historia de lucha.

El film también se detiene en el impacto emocional que la enfermedad provoca en el entorno cercano de la protagonista -sobre todo en su marido (Esteban Lamothe) y en el pequeño que va creciendo en la sala de un hospital-. Familiares y amigos atraviesan el duelo anticipado desde distintos lugares, y la película logra retratar esas vivencias sin caer en el sensacionalismo. Esa perspectiva audiovisual fue uno de los puntos más valorados por la crítica y lo llevó a Julián Sorín a obtener el Premio Sur a Mejor Actor Revelación.

Escenas de El cuaderno de Tomy, la película argentina de Netflix | Netflix

Los elogios para la película argentina que es furor en Netflix

Para los amantes del cine y los usuarios de Netflix, las reseñas son uno de los filtros por los que pasan los largometrajes. Es por ello que, los portales especializados destacaron el abordaje que el director hace a través de esta producción. La combinación sutil entre el humor ácido, el drama y la emoción la llevan a ser una de las más elegidas por un público que opta por tramas intensos llenos de momentos divertidos y conmovedores al mismo tiempo.

El elenco se completa con las participaciones de Catarina Spinetta, Carla Quevedo, Anita Pauls, Mónica Antonópulos y Paola Barrientos, quienes aportan actuaciones enriquecedoras en cada escena, revelando los tormentos y los duelos que van atravesando el entorno cercano a un paciente terminal.

El libro original, titulado originalmente El cuaderno de Nippur, se convirtió en un fenómeno editorial y fue el punto de partida para esta adaptación audiovisual. Hoy, Netflix mantiene a El cuaderno de Tomy como una de esas películas que siguen encontrando espectadores con el paso del tiempo, confirmando que historias de esta índole, tienen una fuerza emocional que perdura mucho más allá del estreno.

NB