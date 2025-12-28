Pampita mostró cómo quedó la nueva decoración de su casa: espacios luminosos, muebles XL y diseño atemporal

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a abrir las puertas de su intimidad y compartió en redes sociales el resultado de la renovación de su casa, un proyecto que reafirma su afinidad con el diseño de interiores elegante, funcional y atemporal. Las imágenes que compartió en su cuenta personal de Instagram dejan ver ambientes amplios, atravesados por la luz natural, donde cada elemento parece pensado para acompañar una vida familiar activa sin resignar estética ni calidez.

Pampita apostó por una técnica de diseño infalible

En este último fin de semana del año, Pampita apostó nuevamente por el mismo estudio de decoración que, semanas atrás, había trabajado en su hogar de Uruguay. El resultado va acorde con su estilo personal: una paleta de colores neutros, dominada por blancos, beiges y tonos madera, que potencia la sensación de armonía y continuidad entre los distintos espacios de la casa.

Pampita | Instagram

El living se destaca por el uso de muebles XL, protagonistas indiscutidos del diseño, y una gran televisión para hacer maratones de películas, Sofás generosos en tonos claros invitan al descanso, mientras que una gran mesa de madera maciza se impone como centro de reunión. Los sillones Gervasoni bordean la mesa central del comedor junto con tres lámparas negras colgantes del mismo estilo. Las líneas simples, sin ornamentos excesivos, refuerzan una estética moderna que dialoga con lo natural y lo atemporal.

Las alfombras cumplen un rol clave en la propuesta. Lejos de ser un mero accesorio, estructuran los ambientes y aportan textura. En el espacio destinado al cine en casa, sobresale una alfombra de yute Boucle súper XL, que suma carácter y refuerza la sensación de confort sin romper con la sobriedad del conjunto. Además, la luz natural que ingresa juega un rol fundamental, realzando cada textura y haciendo del entorno un lugar sumamente acogedor.

La nueva decoración de Pampita | Instagram

Pampita apuesta por materiales de excelencia

Pampita no dudó en expresar su entusiasmo por el trabajo realizado y lo compartió con sus seguidores: "Gracias por toda la ayuda para dejar divino mi espacio! ¡No pueden ser más lindas las alfombras! ¡Dejaron mi casa soñada!", escribió en su cuenta oficial de Instagram la top model en aquel entonces, dejando en claro la satisfacción con el resultado final y con la elección de las especialistas en decoración.

Según explicó, se trata de piezas traídas desde Asia, disponibles en distintos tamaños y tonalidades. "En mi cine alfombra de yute Boucle super xl. Son importadas de India, en diferentes opciones de colores como negro, gris y rayadas en diferentes tamaños. Así también podés acompañarlo por objetos únicos seleccionados. Proyectos integrales asesorados por interioristas que buscan ofrecer además de calidad fibras vegetales como el yute, el lino y el algodón", detalló la fashionista en su recomendación.

Para la conductora, pensar en espacios aptos para el disfrute y el descanso de sus hijos es una tarea que la incentiva a renovar los espacios cada temporada garantizando confort y comodidad. “Estuvimos de pasado por lo de Pampita renovando sus espacios”, rezó la descripción del collage que realizó el estudio experto en decoraciones.

La nueva decoración de Pampita | Instagram

Con esta renovación, Pampita vuelve a marcar tendencia y confirma que su casa es una extensión de su estilo: elegante pero relajado, sofisticado sin excesos y profundamente conectado con materiales nobles y diseños que trascienden modas pasajeras. Una vez más, la celebrity dejó en claro que el buen gusto también se construye en los detalles.

