Zaira Nara llegó a Punta del Este para imponer lo mejor del verano, y seguir con sus trabajos en conducción de streaming. Es por eso que se volvió viral en las redes sociales, con los últimos looks que optó para los eventos en los que fue invitada. Sin embargo, los expertos fashionistas destacaron que la modelo eligió a su accesorio favorito, y se trata de un clásico que la acompañó en otros atuendos, pero que decidió darles protagonismo como el comodín para reversionar sus estilos.

El cinturón según Zaira Nara / Créditos: RS Fotos

Del campestre al total denim: los looks de Zaira Nara con el cinturón

El cinturón como punto de quiebre en la monotonía

Zaira Nara no duda en llevar su amor por el estilo campestre y cowgirl en todas las temporadas que atraviesa. Desde el invierno más frío hasta el verano más caluroso y en la playa, siempre marca un look que hace recordar a su amor por los marrones y sensuales. Es por eso que, para un evento de moda de Punta del Este, optó por un conjunto monocromático, que terminó cortando gracias a un cinturón canchero y fashionista.

Nara posó con un pantalón recto y una camisa anudada, con bordados que recordaban a los caballos y a las plantas en el campo. El mismo lo combinó con un corpiño oscuro y una mini bag marrón que iban en composé con el accesorio más observado por todos: el cinturón. El mismo era de formato circular y estaba decorado con tachas plateadas, que le daban un toque chic al conjunto, y lograba ser el punto de quiebre de la monotonía.

El cinturón según Zaira Nara / Créditos: RS Fotos

El pañuelo como cinturón en el look relajado

Zaira Nara sabe que el verano y las altas temperaturas se vuelven un desafío para estar fashionista y fresca al mismo tiempo. Es por eso que optó por ir con los holgados y looks que recuerdan al estilo de los 2000. Es por eso que volvió a impulsar a los pañuelos en sus diferentes usos, y lo hizo llamar la atención como un cinturón cómodo y bohemio. Para su primer programa de streaming en Uruguay, se la jugó por un traje total denim, de chaqueta y pantalón bag, y lo rompió con un cinturón rojo y negro que se robó el amor de los expertos fashionista.

El cinturón según Zaira Nara / Créditos: RS Fotos

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar ambos looks y la coincidencia de Zaira Nara en elegir el cinturón como el accesorio favorito. La modelo es una de las más observadas y queridas por sus seguidores, gracias a sus jugados looks y a sus apuestas fashionistas. Entre el campestre y el total denim, ella demuestra que su favorito puede reversionar los mejores look y volverlos tendencia para la temporada de verano.

Créditos: RS Fotos

A.E