Cuánto cuesta la cartera Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez y que generó la furia de Wanda Nara

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a estar en el centro de la escena tras un romántico gesto del jugador del Galatasaray. El futbolista le regaló a la actriz y cantante una cartera Louis Vuitton de edición limitada, un detalle que combinó lujo, sorpresa y cariño.

El exclusivo bolso que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

El regalo sorprendió a todos por su exclusividad y por el mensaje de amor que lo acompañaba, reforzando la visibilidad mediática de la pareja y dejando en evidencia el costado más romántico de su vínculo.

La reacción de la China Suárez al regalo de Mauro Icardi

Tras recibir la cartera, la China Suárez compartió unas fotos en Instagram donde se la ve relajada, luciendo una gorra rosa y posando junto al bolso. “La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo”, escribió, etiquetando al futbolista.

Pero no se quedó solo en el feed: en sus historias reveló el detrás de escena y mostró la carta que le entregó Mauro Icardi. En ella, el jugador le escribió: “Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz. Porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. Te amo”.

El exclusivo y costoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez

La actriz agregó un mensaje que conmovió a sus seguidores y reforzó la exclusividad del regalo: “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije bueno, ya fue. Me lo mandó a fabricar. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”.

Cuánto cuesta el bolso que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez

El bolso que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez pertenece a una línea exclusiva de Louis Vuitton, que combina el icónico monograma de la marca francesa con tonos pastel y detalles dorados. Al tratarse de una edición limitada, el modelo ya no está disponible en tiendas, lo que incrementa su valor y su carácter de pieza de lujo.

Si se comparan modelos similares, como el Louis Vuitton Speedy 30 Monogram Pink o el Neverfull MM edición especial, los precios rondan entre 1.800 y 3.000 dólares, según la disponibilidad y el país. En pesos argentinos, esto podría superar fácilmente los 5 millones de pesos, consolidando al regalo como un símbolo de lujo y exclusividad que volvió a colocar a Mauro Icardi y la China Suárez en el centro de la atención mediática.