Mauro Icardi le regaló una costosa cartera Louis Vuitton a la China Suárez y Wanda Nara explotó de la bronca: "Qué lástima"

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a encenderse con fuerza. Todo comenzó el pasado 27 de octubre, cuando la empresaria organizó una gran fiesta por los 9 años de Isabella, su hija menor. Sin embargo, aunque el futbolista no participó del festejo, le dedicó un sentido mensaje en el que remarcó cuánto la extraña y recordó la batalla judicial que mantiene para poder reencontrarse con sus hijas.

Mauro Icardi

“Feliz cumple Isi. Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca. Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos ‘Pepita’”, escribió Mauro Icardi. Y añadió: “Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón”.

El inesperado y costoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez

En medio de este contexto, la China Suárez compartió en redes sociales el costoso regalo que recibió de su pareja, Mauro Icardi. El futbolista le regaló una exclusiva cartera rosa de Louis Vuitton con una carta escrita a mano: “Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz, porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. Te amo”.

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez

La actriz, emocionada respondió al detalle: “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije bueno, ya fue. ¡Me lo mandó a fabricar! Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”. El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, pero generó una fuerte reacción de Wanda Nara, quien rápidamente publicó un durísimo descargo en redes sociales.

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi

Wanda Nara no se quedó callada y respondió con un mensaje directo, cargado de reproches hacia Mauro Icardi: “Qué lástima que no tuviste tiempo por Zoom, como pidió el colegio, que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio ni de OSDE”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram. Luego, apuntó: “Las dos psicólogas de las nenas esperan que les des tiempo en tu agenda hace un mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus dos hijas alguien se lo hace llegar? Sin tu presencia de ‘papá’, no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas.”

El descargo de Wanda Nara a Mauro Icardi

No obstante, este fue solo el comienzo. Minutos más tarde, Wanda Nara realizó otra publicación más filosa: “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá. Porque aunque no quieran verte ni hablar, yo las obligo”. Visiblemente molesta, la empresaria continuó: “Y ese 27 de octubre, cumpleaños de Isi, traté de hacer todo para que estuviera feliz y vos, solo con una llamada, arruinaste su día. ¿No pudiste mandarle flores ni un regalo a tu hija?”.

El descargo de Wanda Nara a Mauro Icardi

El nuevo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi cerró con una frase contundente y que marca un punto de no retorno entre el vinculo familiar: “No te quisieron ver más después de lo que le dijiste a Fran por su cumple, por no ir ni mandarle un regalo, y ahora lo mismo con Isi. Ojalá no... más, porque nadie te quiere ver.”. Con esta declaración, la empresaria dejó expuesta nuevamente la difícil realidad a la que deben hacer frente sus hijas.