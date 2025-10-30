Después de su romántico viaje a Milán, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia luego de que revelaran la fecha en la que tienen previsto casarse. Lara Piro, abogada del futbolista del Galatasaray, dio a conocer cuál es el motivo que les impide dar el "sí, quiero" y cuándo se llevaría adelante la boda.

Revelan la fecha del casamiento de Mauro Icardi y la China Suárez

En una entrevista con La Posta del Espectáculo, Lara Piro explicó que el matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara aún sigue vigente en Italia, país donde realizaron la unión civil años atrás. “El divorcio se tramita allá, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa”, detalló.

Mauro Icardi y la China Suárez

Sus palabras despertaron todo tipo de reacciones, ya que por primera vez alguien del entorno del jugador habló abiertamente de un posible casamiento con la actriz. “¿Quién dice? Por ahí tenemos casamiento”, deslizó Piro, dejando entrever que el enlace podría concretarse una vez que el trámite legal llegue a su fin.

De confirmarse los tiempos legales, el divorcio de Mauro Icardi con Wanda Nara quedaría oficializado en febrero de 2025, y a partir de ese momento el futbolista podría volver a casarse. Según trascendió, la boda con la China Suárez se celebraría poco después de esa fecha, posiblemente en Turquía o en la Argentina, donde viven sus familiares y amigos.

Mauro Icardi y la China Suárez

Aunque la China Suárez ni Mauro se refirieron públicamente al tema, la pareja atraviesa un gran momento personal. En los últimos días, disfrutaron de una mini luna de miel en Milán y compartieron las tiernas imágenes en sus redes sociales, dejando en claro que están más unidos que nunca.

La inesperada confesión de Zaira Nara sobre Mauro Icardi: "Me lo querían enchufar"

Zaira Nara dejó a todos sin palabras al revelar una divertida anécdota del pasado que involucra a Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi. Invitada al programa Sería Increíble (OLGA), la modelo contó que, años atrás, cuando todavía estaba soltera, su hermana y su entonces cuñado intentaron presentarle al futbolista, sin imaginar lo que ocurriría tiempo después.

“Me lo querían enchufar”, dijo entre risas, recordando cómo Wanda y Maxi insistían en que conociera a Icardi, quien por aquel entonces era compañero de equipo del exfutbolista. “Me decían: ‘Es divino, tenés que conocerlo’”, relató Zaira Nara, dejando en claro que no se sintió cómoda con la propuesta y prefirió no avanzar. Aquella situación, que quedó como una simple anécdota familiar, hoy cobra otra dimensión al conocerse la historia de amor entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que años más tarde se convertiría en uno de los romances más mediáticos del país.