Lourdes Fernández, de Bandana, sorprendió con un especial gesto con Lissa Vera

Lourdes Fernández regresó a los escenarios luego del fuerte episodio que protagonizó cuando era intensamente buscada mientras se encontraba con su expareja Leandro García Gómez, quien quedó detenido por privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Precisamente, la denuncia en su contra fue realizada por la madre de la ex Bandana y por Lissa Vera. Esto desató el enojo de la cantante ya que salió a defenderlo. Sin embargo, en la noche del jueves 30 de octubre, ambas dejaron en claro que pudieron reconciliarse.

Lourdes Fernández y Lissa Vera, reconciliadas tras su fuerte cruce por Leandro García Gómez

La denuncia de la madre de Lourdes Fernández y de su amiga, Lissa Vera, contra Leandro García Gómez ayudó a que las fuerzas policiales pudieran ingresar al domicilio de él y la encontraran. Tras ser arrestado, la cantante apuntó contra su compañera de Bandana y defendió a su expareja. Esto generó fuertes repercusiones en los medios y en las redes sociales, a tal punto que muchos se preguntaban qué pasará cuando regresen a cantar juntas los temas de la exitosa banda.

Lo cierto es que en la noche del jueves 30 de octubre, Lourdes Fernández volvió a los escenarios y se refirió a Lissa Vera de manera inesperada. A través de un video que compartió una cuenta de X (ex Twitter) llamada Lacritiok se puede ver a la artista en el Gran Rex con un particular vestuario: conjunto blanco con alas de plumas en la misma tonalidad.

Lourdes Fernández y Lissa Vera

Tras interpretar "Creo en mi" de Natalia Jiménez, una canción que, al parecer, no fue elegida al azar ya que tiene mucho que ver con todo lo ocurrido en los últimos días, Lourdes Fernández se tomó unos minutos para agradecer el apoyo de las personas que se encontraban allí y también mencionó a Lissa Vera. "La invité a cantar, pero se sentía mal", expresó dejando en claro que pudieron limar las asperezas y retomar su vínculo de amistad.

Sus palabras sorprendieron a los presentes y no tardaron en volverse viral ya que confirma que volvieron a hablar y resolver sus diferencias. Cabe recordar que el enojo de Lourdes Fernández tuvo que ver con la denuncia que realizó su colega en contra de Leandro García Gómez. “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, aseguró Lissa Vera y dio detalles de los episodios de violencia de género que sufría su amiga.

Al escuchar sus dichos, una vez que fue encontrada por la policía, Lourdes no dudó en responderle a través de un extenso descargo donde defiende a su ex: "Algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

Este distanciamiento no solo se produjo con ella sino también con su madre Mabel, quien impulsó su búsqueda para encontrarla con vida. No obstante, en poco tiempo, las Bandana retomaron el contacto y pudieron dejar atrás lo ocurrido. De hecho, luego de ver que la mencionó en su show, Lissa Vera compartió un posteo en su historia de Instagram dedicado a Lourdes Fernández. "Hermoso verte brillar. la próxima estaré ahí, te amo", expresó emocionada.

El mensaje de Lissa Vera para Lourdes Fernández

De esta manera, Lourdes Fernández, de Bandana, sorprendió con un especial gesto con Lissa Vera confirmando así que están reconciliadas y que se preparan para cantar juntas el 23 de noviembre en la gran vuelta de Bandana en reconocida fiesta L.A.T.M.