Así es el hotel de la China Suárez y Mauro Icardi en Milán: habitaciones inspiradas en el yate de Giorgio Armani, spa y una vista única

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a despertar rumores tras dejarse ver en un viaje privado rumbo a Milán. Las imágenes, compartidas por ambos en sus redes sociales, desataron una ola de comentarios entre sus seguidores y pusieron nuevamente a la pareja bajo la lupa mediática.

China Suárez en Milán

Todo comenzó con las historias que Mauro Icardi publicó en Instagram, mostrando sus pies sobre un asiento de cuero beige en un jet privado, acompañadas del mensaje “Buongiorno Milano” y la bandera italiana. Poco después, una nueva postal encendió las redes: la China Suárez, sentada junto a la ventanilla del avión, mirando directamente a la cámara con un look relajado.

Así son los días de la China Suárez y Mauro Icardi en Milán

Recientemente la actriz compartió un carrusel de fotos desde Milán, en el que se la ve recorriendo la ciudad, disfrutando de su estadía y posando en distintos rincones del hotel. En las imágenes, la China Suárez luce outfits cómodos, buzos oversized, gorras y accesorios de lujo que combinan a la perfección con el estilo minimalista del entorno.

China Suárez en Milán

Las publicaciones de la China Suárez y Mauro Icardi generaron miles de reacciones y comentarios, desde personas que cuestionaban el motivo del viaje, hasta usuarios que apoyaban a la pareja. Aunque por los momentos ninguno confirmó públicamente los motivos del viaje, las fotos hablan por sí solas y muestran un clima de absoluta complicidad.

El exclusivo hotel Armani en Milán: diseño, lujo y vistas panorámicas

La estadía de la China Suárez y Mauro Icardi tuvo lugar en el Armani Hotel Milano, uno de los alojamientos más prestigiosos de Italia. Ubicado en pleno centro de la ciudad, el espacio fue diseñado personalmente por Giorgio Armani, quien buscó recrear la sensación de estar a bordo de su propio yate: líneas limpias, materiales nobles y una paleta de tonos neutros que transmiten calma y sofisticación.

China Suárez y Mauro Icardi en Milán

El hotel cuenta con un spa panorámico, restaurante gourmet, bar con vista a los tejados milaneses y suites que combinan tecnología, diseño y confort. Los precios de las habitaciones van desde los 1.500 hasta los 16.000 euros por noche, dependiendo de la categoría y los servicios incluidos. Con este nuevo, lujoso y costoso viaje, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a hacer gala de su complicidad en medio de un momento judicial complicado para el deportista.