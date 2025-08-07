Cuánto cuestan los famosos macarons de Damián Betular en 2025: precios por caja en todas sus variantes

Damián Betular continúa marcando tendencia en el mundo de la pastelería con sus creaciones de autor. En 2025, los famosos macarons del chef se consolidan como uno de los productos más buscados, no solo por su estética cuidada, sino también por su calidad y variedad. Con precios actualizados y presentaciones pensadas para cada ocasión, las cajas de este producto ya son parte del universo gourmet argentino.

Con una carrera que combina formación técnica, sensibilidad estética y presencia mediática, logró posicionarse como una figura querida por el público y respetada por sus colegas. Su participación como jurado en MasterChef y Bake Off Argentina lo convirtió en un rostro familiar, mientras que su estilo elegante y su enfoque creativo lo llevaron a abrir su propia boutique de pastelería en Palermo.

En su local, Damián Betular ofrece una gran variedad de productos donde se refleja su sello personal, cargado de equilibrio, buena presentación y sabor. Entre ellos, los macarons se destacan como uno de los más buscados. Con colores vibrantes, rellenos delicados y una presentación cuidada, se convirtieron en un ícono de su propuesta.

Además de los aclamados productos, el pastelero continúa ampliando su propuesta con tortas, cookies, éclairs y productos de estación. Su estilo combina técnicas francesas con ingredientes locales, logrando una producción moderna, accesible y visualmente atractiva. La atención al detalle, tanto en sabor como en presentación, es uno de los pilares de su marca.

En 2025, los precios de los macarons del reconocido pastelero se actualizaron, pero manteniendo la calidad premium que los caracteriza. Las cajas se presentan en distintos formatos, pensados para regalar, compartir o disfrutar en ocasiones especiales, siendo uno de los productos más buscados por sus seguidores.

Lista de precios de los increíbles macarons de Damián Betular

Caja de 6 unidades: $26.000

Ideal para una degustación personal o como obsequio elegante. Incluye sabores clásicos como frambuesa, pistacho, chocolate y limón.

Caja de 12 unidades: $52.000

Pensada para compartir, esta presentación combina sabores tradicionales con ediciones especiales como maracuyá, lavanda y dulce de leche.

Caja de 24 unidades: $95.000

La opción más completa, con variedad de rellenos, colores y texturas. Incluye macarons de temporada y creaciones limitadas, aunque se pueden elegir distintos sabores.

Lata de 12 unidades: $57.000

Presentación premium en lata metálica coleccionable. Ideal para regalar o conservar como objeto de diseño. Incluye selección exclusiva de sabores.

Cada caja se prepara bajo pedido, con tiempo de elaboración estimado entre 24 y 48 horas, dependiendo del stock que tengan en el lugar. Los productos se retiran en el local o se envían a domicilio dentro de CABA y zonas seleccionadas del AMBA. La boutique de Damián Betular también ofrece opciones sin gluten y sin lactosa, disponibles con reserva anticipada.

Damián Betular reafirma su lugar en la pastelería argentina con una propuesta que combina técnica, estética y sabor. Los famosos macarons del chef, en sus distintas variantes, se consolidan en 2025 como un producto gourmet con identidad propia. Con precios por caja que reflejan el valor de lo artesanal, su línea se mantiene vigente y deseada por todos sus seguidores.

