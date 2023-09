Pitty, La Numeróloga, fue muy cuestionada durante los últimos días, luego se que saliera a la luz que fue contratada por el Banco Nación para que asesore a María del Carmen Barros, gerenta de dicha entidad. Esto se convirtió en escándalo y la especialista en números se vio envuelta en una situación tormentosa.

En diálogo con Ángel de Brito, Pitty, La Numeróloga, aclaró: "Yo soy coach, tengo una técnica matemática que enseño... yo trabajo para muchas empresas". María del Carmen Barros tomó 10 sesiones mensuales , por lo que Pitty facturó 300mil pesos, significando 30mil pesos cada una.

Cuánto cobró Pitty, La Numeróloga y qué servicio prestó

"Yo cobré por 10 sesiones 300mil pesos, otras veces 240mil pesos y otra 275mil pesos. Eso da la suma de 6 meses de trabajo", explicó Pitty para dejar en claro cómo se forma la cifra que salió a la luz.

En "LAM" le preguntaron sobre qué temas le consultó Barros en dichas sesiones. "Técnicas de trabajo, cómo pararse frente al personal, cómo desarrollar una técnica de comunicación", respondió Pitty, La Numeróloga. De esa forma evidenció que su servicio no tenía nada que ver con el tarot. "Yo nunca cerré con Batakis, nunca la vi en mi vida no tengo nada que ocultar, yo no me quedé con la plata de nadie", manifestó anugstiada la especialista en números.