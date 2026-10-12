Así fue el festejo por el cumpleaños número 22 de Mora Bianchi: Temática Mamma Mia, karaoke y una torta especial

Mora Bianchi celebró su cumpleaños número 22 con una fiesta inspirada en Mamma Mia!, la reconocida película musical basada en las canciones de ABBA. La protagonista de Margarita, la ficción de Cris Morena, festejó rodeada de sus amigos más cercanos, entre ellos algunas de las personas con las que entabló una amistad durante su participación en la serie juvenil.

A través de distintas publicaciones en las redes sociales, se conocieron los detalles de una noche que tuvo a la música como protagonista. Desde el vestido elegido por la actriz hasta las tortas personalizadas, el encuentro contó con una ambientación especial y un karaoke que reunió a los invitados.

Cómo fue el cumpleaños de Mora Bianchi inspirado en Mamma Mia

Para recibir sus 22 años, Mora Bianchi eligió La Mala, el espacio donde se desarrolló el festejo. En las imágenes se puede observar una ambientación con luces de colores, un cartel luminoso y una pantalla de grandes dimensiones, en la que se proyectaron mensajes dedicados a la cumpleañera.

Así fue el festejo de Mora Bianchi (Instagram)

La temática estuvo inspirada en Mamma Mia!, el musical que alcanzó popularidad internacional con su adaptación cinematográfica de 2008, protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried. La historia, ambientada en una isla griega, incorpora algunas de las canciones más conocidas del grupo sueco ABBA.

En sintonía con esa estética, la joven eligió un vestido blanco con encajes y transparencias, que se destacó por sus mangas amplias, terminaciones de puntilla y volados. Para completar su look, la intérprete optó por un peinado con algunos mechones sueltos alrededor del rostro. El atuendo guardó cierta similitud con la estética de Sophie, el personaje interpretado por Amanda Seyfried en el musical, especialmente por la presencia del blanco y los detalles de encaje.

El look de Mora Bianchi para su cumpleaños.

Los amigos de Margarita que acompañaron a Mora Bianchi en su cumpleaños

Mora Bianchi estuvo acompañada por amigos de su círculo cercano y algunas de las amistades que construyó durante las grabaciones de Margarita, la producción juvenil de Cris Morena que la tuvo como protagonista a lo largo de las tres temporadas. En las postales difundidas se la puede ver compartiendo distintos momentos con sus invitados, entre fotografías grupales, abrazos y actividades organizadas para la ocasión.

Mora Bianchi junto a sus amigos en su cumpleaños

Uno de los momentos más entretenidos fue el karaoke que reunió a varias de las presentes frente a una pantalla, donde se proyectaban las letras de las canciones. En uno de los videos, Mora aparece junto a amigas mientras cada una de ellas sostiene un micrófono y todas participan de la actividad. La escena fue compartida en Instagram, demostrando los distintos momentos divertidos que vivieron a lo largo de la noche.

La elección de esta actividad estuvo relacionada con la temática musical que marcó la celebración. El karaoke acompañó la estética de una fiesta inspirada en una de las películas musicales más populares de las últimas décadas.

Las tortas especiales que eligió Mora Bianchi para celebrar sus 22 años

Otro de los detalles que llamó la atención fue la presentación de dos tortas personalizadas con la forma del número 22, en referencia a la edad que cumplió la protagonista de Margarita. Ambas preparaciones compartieron una decoración similar, con cremas de diferentes colores, golosinas y pequeños detalles dulces distribuidos sobre la superficie. Los tonos celestes, rosados y blancos se combinaron con una base de apariencia chocolatosa, mientras que la forma de los números convirtió a los postres en uno de los elementos más representativos del cumpleaños. En una de las fotografías, Mora Bianchi aparece sonriente detrás de las dos preparaciones, apoyada sobre las mesas donde estaban ubicadas.

Así fue la torta de cumpleaños de Mora Bianchi para su cumpleaños

El momento de las tortas también quedó registrado en otras publicaciones, en las que se observa a la joven frente a una pantalla con un mensaje de cumpleaños. Para acompañar la celebración, se encendieron bengalas sobre las preparaciones, mientras la actriz sonreía y aplaudía frente a sus invitados. En una de las postales, la actriz aparece con los brazos levantados y una expresión de entusiasmo. En otra, se la puede ver aplaudiendo frente a las bengalas encendidas, con las tortas ubicadas en primer plano.

"Ayer, festejando mis 22 como Tini, con gente amada y en un lugar que hasta me cumplieron el capricho de tener Karaoke", fue el mensaje que escribió la protagonista de Margarita para agradecer por la celebración que tuvo.

El evento también tuvo repercusión en las historias de algunos de los invitados. En una de las publicaciones se podía leer: "Que hayas tenido un hermoso cumple, morita, te quiero amiga", junto a una imagen de la joven frente a las tortas y una fotografía compartida con otra persona. El cumpleaños número 22 de Mora Bianchi reunió a amigos de su entorno personal y de Margarita en una fiesta inspirada en Mamma Mia!, cuya temática también estuvo presente en las actividades musicales y el vestuario elegido por la actriz.