Mora Bianchi mostró su nuevo departamento justo en el final de Margarita: “Un nuevo comienzo”

Durante los últimos años, Mora Bianchi atravesó importantes cambios personales mientras crecía profesionalmente de la mano de Margarita. La actriz comenzó a interpretar al personaje cuando tenía 17 años y, desde entonces, su rutina quedó atravesada por las grabaciones y las presentaciones vinculadas al proyecto.

El recorrido de la ficción también acompañó su paso hacia la adultez. La joven, oriunda de La Plata, debió reorganizar su vida a medida que aumentaban sus compromisos laborales y comenzó a pasar cada vez más tiempo en Buenos Aires. Ahora, a los 21 años, atraviesa otro cambio fuera de la pantalla.

Mora Bianchi interpretando a Margarita

En las últimas horas, la artista utilizó sus redes sociales para mostrar las primeras imágenes de su nuevo departamento, justo cuando Margarita transita el cierre de su tercera y última temporada. La publicación permitió conocer parte del espacio en el que comienza esta etapa de su vida.

La coincidencia entre ambos momentos acompañó el contenido que eligió compartir. Mientras se despide televisivamente del personaje que interpretó durante tres temporadas, la cantante comenzó a instalarse en su nuevo hogar y registró parte de ese proceso para sus seguidores.

La tercera temporada de Margarita llegó a su fin

Cómo es el nuevo departamento de Mora Bianchi

Mora Bianchi abrió las puertas de su nuevo departamento a través de un video publicado en Instagram, donde registró parte de la mudanza y dejó ver distintos sectores de la propiedad mientras comenzaba a acomodar sus pertenencias.

La mudanza también marca una diferencia respecto de los primeros años de su carrera. Antes de instalarse definitivamente en Buenos Aires, la bailarina viajaba desde La Plata para cumplir con sus compromisos vinculados a la actuación, una rutina que se modificó a medida que Margarita fue ocupando un lugar cada vez mayor en su agenda.

Durante el entrenamiento previo al comienzo de la ficción, incluso llegó a quedarse durante la semana en un departamento de Olivos que unos amigos de sus padres le habían prestado. Aquella organización le permitía cumplir con las exigencias del proyecto sin realizar diariamente el trayecto desde su ciudad natal.

Con el paso del tiempo, las grabaciones y los diferentes compromisos profesionales modificaron aquella dinámica. La presentación de su propio espacio llega en un momento distinto de su carrera, después del recorrido realizado con la serie y mientras empieza a proyectar su vida después del cierre televisivo de la historia que la hizo conocida.

Mora Bianchi se despidió de Margarita cantando sus canciones en Rumis

Mora Bianchi también llevó parte del universo de Margarita a Rumis. Durante su participación en el ciclo, la cantante interpretó varios de los hits de la ficción que protagoniza y volvió a ponerse frente al público con las canciones que formaron parte de estos últimos años.

El repertorio no quedó limitado a la producción actual. La artista también incorporó canciones de Floricienta, la ficción que dio origen al universo del que posteriormente surgió Margarita. De esta manera, su presentación combinó temas asociados a su propio personaje con canciones pertenecientes a otra etapa de las producciones de Cris Morena.

La participación se produjo mientras la tercera temporada atraviesa su desenlace. La entrega final cuenta con 20 episodios y fue presentada como el cierre de la historia televisiva protagonizada por Bianchi, aunque los compromisos relacionados con el proyecto continuarán durante los próximos meses. La despedida de la pantalla tampoco significa que la actriz deje inmediatamente atrás al personaje. En agosto, al hablar sobre el final, reconoció que todavía tenía por delante las presentaciones en vivo y aseguró: “Esto no termina”.

El último gran compromiso de Mora Bianchi con Margarita

Mora Bianchi volverá a interpretar a Margarita en diciembre, cuando el espectáculo llegue al Campo Argentino de Polo. La primera función, prevista para el 17 de diciembre, agotó sus localidades y la producción sumó una segunda fecha para el día 18.

El espectáculo contará con más de 30 canciones y combinará los principales temas de Margarita con otros hits del universo de Cris Morena. La propuesta llegará después de 28 funciones agotadas entre el Movistar Arena y Tecnópolis, que reunieron a más de 230 mil espectadores.

Mora Bianchi volverá a interpretar a Margarita en diciembre

De esta manera, el final de la serie no implica todavía una despedida definitiva para su protagonista. Los shows de diciembre extenderán durante algunos meses el recorrido de una producción que acompañó a la actriz desde la adolescencia y que se convirtió en su primer gran papel.

Mientras se prepara para esos últimos encuentros con el público, Mora Bianchi comenzó a mostrar otro cambio que transcurre lejos de los escenarios. Su nuevo departamento aparece así en el mismo momento en que termina una parte de su recorrido con Margarita, aunque todavía le quedan dos funciones para volver a encontrarse con el personaje antes de cerrar el año.