Helena Otamendi celebró sus 21 años con un encuentro íntimo junto a familiares y amigos. En esta ocasión especial, su mamá, Gegé Neumann, compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la reunión y aprovechó la fecha para dedicarle un mensaje en el que expresó todo su amor y los deseos que tiene para esta nueva etapa de su vida.

Helena Otamendi celebró sus 21 añosCaption

La modelo publicó una fotografía grupal en la que aparece junto a su hija, ambas ubicadas en el centro de la imagen y rodeadas de sus seres queridos. La postal dejó ver parte del ambiente de la celebración, con una mesa preparada para compartir la cena, pequeñas luces colgantes y un clima relajado que acompañó el festejo.

El conmovedor mensaje de Gegé Neumann a su hija Helena por sus 21 años

Más allá de las imágenes del cumpleaños, Gegé Neumann le dedicó unas palabras especiales a Helena Otamendi para celebrar sus 21 años. En una de sus publicaciones, recordó el tiempo que lleva acompañándola desde su nacimiento y expresó sus deseos para esta nueva etapa: "Feliz cumple Helena Otamendi 21 años de esta increíble aventura de ser tus papás".

Así recibió Helena Otamendi sus 21 años

Luego, la modelo profundizó en el mensaje y destacó algunas de las cualidades que espera que su hija conserve a lo largo de su vida: "Deseo que sigas siempre libre, fiel a vos misma, aventurera, con esa curiosidad infinita y ese amor por todo y todos te amamos con el alma", escribió, en una dedicatoria que reflejó el cariño y la admiración que siente por ella.

Así fue la celebración íntima de Helena Otamendi

Para acompañar el festejo, Gegé Neumann también compartió una segunda publicación en la que volvió a saludar a su hija Helena Otamendi por el comienzo de sus 21 años: "Arrancando los 21 años de Helana Otamendi. Feliz cumple mi amor que seas muy feliz hoy y siempre!", expresó junto a las imágenes de la celebración.

Gege Neumann compartió un álbum inédito de su hija Helena Otamendi

En cuanto a los looks de la noche, Gegé eligió una blusa negra con escote pronunciado y detalles de encaje en el contorno. Llevó el cabello suelto, con ondas naturales y raya ligeramente lateral, y completó su estilismo con accesorios discretos y un maquillaje natural.

Por su parte, Helena Otamendi apostó por una propuesta más relajada y juvenil, con una prenda oscura de silueta amplia. Llevó su cabello castaño largo y suelto, con un peinado natural que acompañó la estética descontracturada de la reunión. De esta manera, la joven recibió sus 21 años con una celebración rodeada de sus seres queridos y el especial saludo de su mamá, quien eligió las redes sociales para compartir su alegría y expresarle cuánto la ama.