Lejos del modelaje y el streaming, Gege Neumann presentó su nuevo negocio en homenaje a su abuela

Geraldine "Gege" Neumann encara una nueva etapa laboral con un proyecto muy personal que corre en paralelo a su carrera como modelo y a su trabajo en el streaming Solo con Niki. Con una propuesta enfocada en los detalles artesanales y el diseño independiente, la empresaria incursiona en el mundo emprendedor con una marca de joyería que rescata su historia familiar. Esta iniciativa le permite conectar con su faceta más creativa y compartir una propuesta estética renovada con sus seguidores.

Gege Neumann presentó su marca Petra Atelier

Gege Neumann creadora de Petra Atelier: collares, aros y pulseras de diseño artesanal

El proyecto comercial de Gege Neumann se llama Petra Atelier y surge de la profunda conexión que la modelo mantiene con su abuela materna, Petra. El emprendimiento se centra en la creación y venta de accesorios de bijouterie fina, ofreciendo una línea delicada de collares, aros y pulseras ideados tanto para el uso cotidiano como para completar looks formales en cualquier ocasión especial.

La hija de Gege Neumann, Helena Otamendi, es la modelo de la marca

Según relata la propia creadora, la inspiración principal proviene de las labores manuales de su abuela, quien diseñaba sus propios accesorios de manera artesanal. Hoy, esa tradición familiar se traduce en una tienda digital con piezas accesibles: las pulseras y aros oscilan entre los 15.000 y 35.000 pesos, mientras que los collares más elaborados y de diseño grande superan los 45.000 pesos, posicionándose como las piezas estrella de la colección. Al respecto, compartió entusiasmada: "Quería volcar en cada accesorio esa calidez y los recuerdos de las tardes compartidas, logrando piezas únicas que transmitan amor y cercanía".

Gege Neumann: Un negocio de impronta cien por ciento familiar

El desarrollo de la marca de Gege Neumann funciona de manera completamente colaborativa dentro de su círculo íntimo. Su hija Helena, quien trabaja como modelo desde hace cuatro años, es la cara visible de las campañas fotográficas para la tienda online y las redes sociales. A su vez, la producción visual cuenta con el respaldo de su marido, el fotógrafo y realizador audiovisual Jorge Otamendi, quien se encarga de capturar cada detalle de las joyas con una mirada profesional y artística.

Algunos diseños de la marca de Gege Neumann

La logística diaria también involucra a la pareja en cada paso del proceso, desde la administración hasta el empaquetado detallado de los pedidos. Este último aspecto recibe una atención especial mediante un cuidado unboxing que incluye guiños significativos, como la presencia de una libélula inspirada en el primer tatuaje que comparte con su hija. Sobre esta dinámica familiar, destacó: "Trabajar juntos en este sueño le da un sentido mágico a cada pedido que preparamos para la gente".

Gege Neumann: Proyección y expansión hacia nuevas disciplinas

Lejos de conformarse con la línea actual de joyería artesanal, el atelier prepara nuevas incorporaciones para ampliar su catálogo en el corto plazo. Entre los planes figuran la incorporación de piezas de cerámica y la extensión de las colecciones hacia un público más amplio, buscando romper con la idea de que los accesorios responden a una sola franja etaria.

La marca ofrece aros, pulseras y collares

Con envíos gratuitos a todo el país para compras que superan los 80.000 pesos y una estética rústica y delicada, este proyecto se convierte en un verdadero refugio de afectos. De este modo, Gege Neumann logra transformar la memoria viva de su abuela en un legado tangible, demostrando que el arte de crear con las manos y el corazón siempre encuentra el camino para trascender de generación en generación en el mundo moderno.