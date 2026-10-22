En Caras: de Helena Otamendi en un evento a Evangelina Bomparola en el BAFA

De los encuentros entre figuras del espectáculo y referentes del arte a las novedades de la moda y la alta joyería, una recorrida por los acontecimientos destacados de la semana: inauguraciones, celebraciones, lanzamientos y encuentros que marcaron la agenda social y cultural.

El “recreo” que se tomó Longobardi

EL PERIODISTA, EN EL NUEVO LOCAL DE UN AMIGO JOYERO

Marcelo Longobardi dejó de lado por un rato las noticias para visitar un nuevo espacio de lujo en la esquina de la avenida Alvear y Schiaffino, Cipriano Joyas. El periodista fue recibido por su amigo César Peleritti.

Marcelo Longobardi y César Peleritti.

Nueva propuesta de arte en la Recoleta

FUNDADO Y DIRIGIDO POR DAFNE CEJAS Y FEDERICO RABINOVICH

Fundada y dirigida por el fotógrafo y cineasta Federico Rabinovich junto a la modelo Dafne Cejas, Al Sur Gallery abrió las puertas de su nuevo espacio en la Recoleta con la inauguración de la muestra Ensayo General, de la artista Brenda Sabbagh. La apertura reunió a coleccionistas, empresarios, diseñadores, arquitectos, artistas y referentes del mundo de la cultura, entre ellos la abogada Elba Marcovecchio, Inés Etchebarne y la coleccionista Andrea Arditi Schwartz.

Izq., Andrea Arditti Schwartz e Inés Etchebarne. Der., Elba Marcovecchio, Dafne Cejas y Federico Rabinovich.

El DJ Solomun cierra el año en Mendoza, Mar del Plata y Uruguay

El deejay Solomun despedirá el 2026 y recibirá el 2027 con un recorrido que bañará a Punta del Este, Mendoza y Mar del Plata de música electrónica. Primero se presentará el 29 de diciembre en el Open Park de Punta, el 31 despedirá el año en Mendoza, y el 2 de enero volverá a La Feliz para tocar en Mute hasta la salida del sol.

DJ Solomun.

La “Mona” Jiménez y el Conde Divagante

EL RESPETO Y ADMIRACIÓN DEL ARTISTA PARA CON EL REFERENTE DEL CUARTETO

El artista plástico Conde Divagante asistió a la primera edición de los premios Martin Fierro de la Musica. En la alfombra roja se encontró con “La Mona” Jiménez, a quien le tiene un gran respeto y admiración por su aporte a la música popular. Lo felicitó por ser el merecido destinatario del premio a la Trayectoria en la categoría tropical/cuarteto.

“La Mona” Jiménez y Conde Divagante.

Evangelina Bomparola y Amelia Saban, en BAFA

MARCAS DE ROPA Y GALERÍAS DE ARTE EN ATRACTIVA SIMBIOSIS

La tercera edición de BAFA Fashion & Arts vistió de rojo a la Recoleta con el Tapis Rouge y las Vidrieras de Arte, y cerró con un cóctel y desfile en la Embajada de Francia. Ménage presentó allí su colección "Yoshino", inspirada en los paisajes de Japón, junto a firmas como CALFUN, Carmen Steffens, Breeder's y Ramírez. Entre los invitados: Valeria Mazza, Amelia Saban (dueña de Ménage), Angie Landaburu, Evangelina Bomparola y Sebastián Calfun, presidente de BAFA. Más temprano, Bomparola había recibido en su boutique de Av. Alvear a Lola Teuly, novia de Mauricio Macri, Javier Iturrioz, Bony Bullrich y Julieta Spina para presentar la intervención de Mariela Vita, de Galería del Infinito, en su vidriera.

Sol Larrosa, Evangelina Bomparola, Javier Iturrioz y Lola Teuly.

Izq., Angie Landaburu y Amelia Saban. Centro, Sebastián Calfún Presidente de BAFA y Evangelina Bomparola, Videpresidente 2da. Der., Valeria Mazza.

Los 80 años de una sofisticada joyería

EMBLEMA DE LA AVENIDA ALVEAR Y ORGULLO DE LA FAMILIA STAD

Convertida desde su fundación en un ícono de la avenida Alvear, Jean-Pierre celebró ocho décadas ininterrumpidas en la alta joyería argentina. Con su director Enrique Stad y su mujer Alicia Campos como anfitriones, Alexia Toumikian, Fabián Medina Flores y Rocío Vivas posaron junto a la torta. Ana Rusconi, clienta fiel.

Izq., Alexia Toumikian Fabian Medina Flores, Alicia Campos y Rocìo Vivas. Der., Ana Rusconi.

Moda con signos del zodíaco

JOYAS Y ASTROLOGÍA, ENTRELAZADAS

Con un desayuno en Casa Sáenz, Pandora presentó su nuevo capítulo Pandora Talisman, colección que reinterpreta los doce signos del zodíaco a través de piezas contemporáneas. Cale Ruggeri fue con su hermana Daiana Ruggeri, Pampita posó junto a Minerva Casero y a Franco Masini. Helena Otamendi agasajó a su madre Gege Neumann en vísperas de su día.

Izq., Las hermanas Cale y Daiana Ruggeri. Centro, Gege Neumann con su hija Helena Otamendi. Der., Minerva, Franco Masini y Pampita.

Arteba se prepara para su 35° muestra

EMOTIVA DISTINCIÓN A JACOBO FITERMAN, FUNDADOR Y MENTOR

Con la presencia de la presidenta de la Fundación, Larisa Andreani, acompañada por Verónica Cheja, Adriana Arias y Lucrecia Palacios, Arteba anunció su 35° muestra, que tendrá lugar del 30 de octubre al 1° de noviembre en La Rual. El momento emotivo fue la distinción al ingeniero Jacobo Fiterman, fundador de Arteba y presidente de la institución en su primera década.

Verónica Cheja, Adriana Arias, Larisa Andreani y Lucrecia Palacios.

El momento de la distinción al ingeniero Jacobo Fiterman, fundador de Arteba.

CARAS recorre los eventos más destacados en una semana de encuentros, novedades y protagonistas que marcaron la agenda social y cultural.