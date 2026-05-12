Así es la increíble casa de Marley en Tigre: súper piscina, mesa de pool y espacios pensados para Mirko y Milenka

Los viajes al mundo de Marley lo llevan a conocer diversas maneras de decoración y cómo las culturas buscan en su hogar un lugar de comfort y protección. En esta misma línea, el propio conductor quiere construir su espacio para cuando regresa a la Argentina, donde poder disfrutar con sus hijos, Mirko y Milenka. Es por eso que reorganizó una casa de dos plantas a su semejanza, que le permite tener una fusión de las nuevas tendencias minimalistas y los lugares de juegos para los menores,

Mirko y Milenka son el foco de la casa de Marley en Tigre, buscando una mezcla entre espacios amplios, un gran patio, conexión con el lago, y muchos juguetes y recuerdos de sus viajes alrededor del mundo. El conductor tomó tendencias y transformó su hogar en un refugio para él y su familia.

La increíble casa de Marley, Mirko y Milenka en Tigre

La casa de Marley: refugio de juegos para Mirko y Milenka, y adultos

La casa de Marley se encuentra en Nordelta, Tigre, lugar donde otras figuras como Maru Botana y Adrián Suar eligen vivir. Pero, a diferencia de muchas celebridades, él no solo buscó seguir tendencias, sino que también construyó un refugio ideal para sus hijos, Mirko y Milenka. Tras el nacimiento de su primer niño, eligió la mansión de dos pisos como la perfecta para armar una crianza llena de juego, espacio y conexión con la naturaleza. Es por eso que cuenta con una salida al Río Luján, conectándose con otros vecinos y permitiendo un paisaje de ensueño.

Sin embargo, lo que más caracteriza al hogar es su gran cantidad de juguetes, ya sea de niños como de adultos. En varias fotografías del interior, se puede ver que él no busca lo "ordenado" o "pulcro", sino que invita a los menores a disfrutar de su infancia con una gran cantidad de sus pertenencias favoritas. El poco mobiliario permite que los juguetes estén desparramados por todos lados, y puedan ser usados en cualquier momento del día.

Para los adultos, se destaca una habitación con referencias a películas y a los viajes del conductor. Marley se construyó su propio lugar dentro de la casa, donde hay una mesa de pool, carteles cinéfilos y hasta una cama para hacer pilates. Los espacios en común con sus hijos se llenan de tecnología como televisores o grandes bibliotecas donde cada uno puede poner su libro favorito.

La increíble casa de Marley, Mirko y Milenka en Tigre

El exterior de la casa de Marley: conexión con el lago y gran pileta

Marley se mudó a Nordelta, en cuando nacieron sus hijos, con la idea de buscar una cercana conexión con la naturaleza. Es por eso que el patio trasero y su conexión con el Río Luján convertía a la mansión en un espacio ideal para la crianza de los menores. Además en los dos pisos, se destacan los grandes ventanales que conectan el interior del hogar con un gran jardín, del mismo estilo moderno y geométrico que sigue el resto del lugar.

Como primer acercamiento, se puede ver una fila de plantas y una huerta, que el propio Mirko usa para su diversión y aprendizaje. Sin embargo, y pasando el piso de cemento, se disfruta de una super piscina, de formato moderna y que da su vista hacia el río. De esta misma manera, el conductor creó un agregado de suelo sobre el pasaje de agua, donde acomodó asientos ideales para ver el atardecer, junto a sus seres queridos. Marley encontró la manera de mostrar una pizca de lujo en un espacio perfecto para que Mirko y Milenka puedan disfrutar.

La increíble casa de Marley, Mirko y Milenka en Tigre

El minimalismo en la casa de Marley para darle espacio a Mirko y Milenka

El minimalismo en diseño de interiores se maneja bajo la premisa "menos es más", buscando la máxima funcionalidad y serenidad, eliminando lo innecesario y dejando los muebles clásicos. Sin embargo, para Marley, el minimalismo en su casa es dejar los muebles útiles y darles espacio a Mirko y Milenka para jugar todo lo que quieran. Es así como opta por una totalidad de colores neutrales cálidos, más tirando a claros que a oscuros, dejando en claro esa búsqueda por espacios amplios y lejos de una sensación de encierro.

Por su parte, los sillones, las sillas y las mesas se vuelven objetos justos para que puedan descansar o invitar a sus seres queridos. Pero el color se lo brindan los juguetes y los propios niños con los inventos que llevan en cada día. De esta manera, el minimalismo no solo busca esa idea de pulcro, a través de la ausencia de muchos muebles, sino que se vuelve la tendencia perfecta para el conductor que quiere enseñarle a sus hijos a disfrutar de cada día y a ellos mismos decorar como lo deseen.

La increíble casa de Marley, Mirko y Milenka en Tigre

La casa de Marley en Nordelta se vuelve un refugio para él y sus hijos, Mirko y Milenka, fusionando la tendencia minimalista con el maximalismo y los colores de los juguetes, la decoración artística y los recuerdos de sus viajes alrededor del mundo. El conductor deja en claro su conexión con la naturaleza, al apostar por un gran patio donde los menores pueden disfrutar de la vista al río y de una super pileta, que les enseña a cuidar el medio ambiente.

A.E