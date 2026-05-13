Valentina Cervantes y Enzo Fernández se convirtieron en noticia tras anunciar en sus redes sociales que iniciarán un negocio familiar. Como era de esperarse, debido a la popularidad de ambos, la firma que todavía no fue lanzada ya comenzó a causar revuelo y grandes expectativas.

Valentina Cervantes mostró el primer adelanto de su emprendimiento con Enzo Fernández: "Falta muy poco"

Valentina Cervantes y Enzo Fernández volvieron a captar la atención de sus seguidores al anunciar el lanzamiento de un nuevo emprendimiento familiar. A través de sus redes sociales, ambos compartieron una publicación que despertó gran expectativa y dejó ver el comienzo de una nueva etapa juntos, esta vez vinculada al mundo de la moda.

Fue la modelo quien dio a conocer la noticia mediante una historia que subió a su cuenta de Instagram, en la que se mostró junto al jugador y sus hijos, Olivia y Benjamín, protagonizando una producción en blanco y negro con estética urbana. Allí, todos lucieron prendas deportivas con el nombre de la firma: “Twenty four”.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández

“Nuevo proyecto con mucho amor y dedicación. Espero que les guste tanto como a nosotros. Falta muy poco”, escribió Valentina Cervantes sobre la imagen, acompañando el mensaje con un reloj de arena y la cuenta oficial del emprendimiento, generando una ola de comentarios y reacciones entre sus fanáticos.

La postal parece corresponder a la primera campaña oficial de la marca, que apostará por un estilo sporty y relajado. En las fotos se puede ver a Valentina Cervantes usando un hoodie negro con el logo estampado, mientras Enzo Fernández y los pequeños de la familia también forman parte de la producción, reforzando el perfil familiar del proyecto.

El nuevo negocio familiar de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

El anuncio llega en un gran momento personal para la pareja, que suele compartir distintos momentos cotidianos con sus millones de usuarios. Tras una breve separación a finales de 2024, Valentina Cervantes y Enzo Fernández reafirman con esta noticia que su vínculo atraviesa una etapa sólida y llena de proyectos compartidos.

“Twenty four”: la firma que mostrará a Valentina Cervantes y Enzo Fernández en sus nuevas facetas

Esta vez, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron unir su imagen para emprender juntos y mostrar una faceta más empresarial. Además, decidieron apostar a un desafío laboral en conjunto que refleja su presente de unión, crecimiento y compañerismo. Si bien todavía no revelaron demasiados detalles sobre el lanzamiento, el nombre “Twenty four” ya comenzó a generar curiosidad en redes sociales. De hecho, muchos usuarios especulan con que se trataría de una marca de indumentaria inspirada en el estilo deportivo y la tendencia del momento: street style.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández

En su página oficial, adelantan que "faltan 14 días" y que aún están trabajando en la web donde se podrá adquirir las prendas en stock. Así, con una estética moderna y un fuerte componente familiar, el nuevo proyecto de Valentina Cervantes y Enzo Fernández promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de las próximas semanas. Tanto es así que la cuenta de Instagram de la marca ya superó los 20 mil seguidores a pocas horas del anuncio.

El campeón de la selección argentina, por su parte, comentó el posteo con un sentido mensaje: "Hoy empieza algo más grande que una marca. Empieza un sueño construido en familia, con tiempo, dedicación y mucho amor". De esta manera, el nuevo negocio familiar de Valentina Cervantes y Enzo Fernández está a punto de salir a la luz en los próximos días.