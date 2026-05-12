La vida de Iván de Pineda fuera de las cámaras: su otro trabajo en Telefe y la profesión que lo une con Antonio Laje

Iván de Pineda es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina. Su presencia en programas de entretenimiento y cultura lo convirtió en una figura admirada. Sin embargo, detrás de las cámaras, su vida guarda facetas menos conocidas que muestran un perfil distinto, ligado a un perfil distinto en Telefe y a una profesión que lo une con Antonio Laje.

El otro trabajo de Iván de Pineda en Telefe que lo mantiene fuera de las cámaras

Iván de Pineda combina su presente como conductor con un perfil que lo aleja de las cámaras. Su participación en diversos programas de entretenimiento y cultura lo consolidó como una destacada figura. Pero su rutina incluye un presente que para muchos es desconocido, vinculado a otro trabajo en Telefe y a una profesión ligada a Antonio Laje.

Iván de Pineda

Durante una entrevista con Tatiana Schapiro, el reconocido presentador se define como alguien que no construye un personaje para la televisión. “Lo que se ve es lo que soy”, afirmó en más de una ocasión. Su estilo y su forma de comunicar lograron destacarlo dentro del medio, donde él sostiene que “no le interesa aparentar”.

Mientras Iván de Pineda contaba sobre su nuevo programa en OLGA, destacó que lleva trabajando junto con Kocawa, una productora independiente, cerca de tres años. “Trabajar juntos surgió de una manera muy natural, generando productos e ideas audiovisuales para contar algo”, comentó. Para él, entender lo que pasa detrás de cámaras lo ayuda a desempeñar un mejor rol como comunicador.

Iván de Pineda

Esta empresa, que surgió en 2006, es la encargada de la producción de Pasapalabra, el programa donde se desempeña como conductor en Telefe y que ya lleva 11 temporadas. Junto a él trabaja Deby Cosovschi, quien también es parte de la firma independiente; fueron parte del éxito de Bake Off Argentina. “Me gusta estar en la producción, pensar cómo se arma un programa, cómo se construye un formato. Es un trabajo distinto al de estar frente a cámara, pero igual de apasionante”, explicó.

La inesperada profesión de Iván de Pineda que lo une a Antonio Laje

Según reveló Iván de Pineda, su rol dentro de la producción y detrás de cámara le permitió ampliar su experiencia y demostrar que su vínculo con la televisión no se limita a la conducción. “Lo que se ve es lo que soy, pero también hay mucho detrás que me interesa. La producción es parte de eso”, señaló. Pero el presentador también tiene otras profesiones que marcan una faceta menos conocida de él.

Iván de Pineda

A lo largo de la entrevista, el conductor también reveló que es piloto, una profesión que lo une a Agustín Laje. “Soy piloto recreativo. Siempre me despertó mucha curiosidad, mucha inquietud, siempre me gustó y quise hacerlo”, comentó. Además, reveló que no solo pilotea aviones, sino que después también decidió proponerse hacerlo en helicópteros. “Un día empezó a surgir más natural, más orgánico; es lo mismo con los programas de televisión, cuando lo sentís, cuando no forzas los tiempos”, destacó sobre su aprendizaje.

Por otro lado, Iván de Pineda comentó que lo vive con gran responsabilidad y que es una profesión que requiere mucha seriedad. “Me tocó la oportunidad de tener que ir a algún lugar y con un equipo de gente, y lo hice; siempre con un profesional al lado”, comentó. Aunque también destacó que no es comercial, solo se desempeña como piloto privado, ocasionalmente.

Iván de Pineda

Iván de Pineda combina una vida fuera de las cámaras con un perfil que integra su trabajo en Telefe y la profesión que lo une con Antonio Laje. Su experiencia en la producción y su dedicación a la aviación forman parte de un recorrido que amplía su identidad más allá de la conducción. Con actividades que reflejan disciplina y aprendizaje constante, construye una trayectoria que suma una faceta desconocida para sus seguidores.

VDV