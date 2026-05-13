Así está hoy Agustín, el hijo de Abel Pintos que nació en Pandemia

Abel Pintos encontró al amor y a su familia en Mora Calabrese. En una gira, la conoció y, con mucha paciencia y tiempo, lograron construir su historia juntos y conformar una gran familia. El 18 de septiembre de 2021, dieron el sí definitivo, en una íntima boda y con la presencia de sus, en ese entonces, dos hijos. Este evento no solo marcó el comienzo de su amor, sino que selló una nueva etapa en su relación.

Durante la pandemia, la pareja se había convertido en padres de su primer hijo juntos, Agustín. El pequeño se volvió el foco de atención de los seguidores del cantante, quien compartió diversos momentos con él en redes sociales. En el 2026, con casi 6 años cumplidos, los adultos mostraron cómo creció el niño, y la ternura de este momento cautivó a todos, con una crianza entre fuertes relaciones de hermandad, conexión con la naturaleza y el amor incondicional de sus padres.

Abel Pintos, Mora Calabrese, y su hijo Agustín Calabrese Pintos

Así fue el nacimiento de Agustín, el hijo de Abel Pintos: en pandemia y marcando un cambio familiar

En 2020a, tras pocos meses de haber formalizado su relación, Abel Pintos y Mora Calabrese aprovecharon el aislamiento de la pandemia del COVID 19 para comenzar a convivir, e intentar marcar una fuerte relación. Sin embargo, la vida los sorprendió al enterarse que estaban esperando a su primer hijo juntos, aunque Mora ya era madre de una niña de 12 años, que el cantante reconoce como hija, por lo que la familia se agrandaría.

El 21 de octubre del 2020, en un año atravesado por el dolor y el miedo por la situaión sanitaria del mundo, Agustín nació en la ciudad de Resistencia, Chaco, provincia natal de su mamá y lugar elegido especialmente para estar cerca de la familia. El cantante fue el que compartió la primera foto en el hospital, con la descripción: "Agustín Pintos Calabrese. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma".

Con el correr de los años, el pequeño creció rodeado de naturaleza y mucha música. En sus cuentas de Instagram, ambos padres no dudaban en compartir fotografías de sus pequeños, en días especiales y ocasiones únicas para exponerles mensajes. El propio cantante lanzó una canción en honor de Agustín, llamada "Piedra libre", y lo tuvo al niño de invitado de varios de sus conciertos. En el 2026, Abel Pintos sorprendió a todos con una foto de su cumpleaños, donde su hijo se muestra frente a cámaras, tras un año sin aparecer en postales.

Abel Pintos, Mora Calabrese, y sus hijos Agustín y Guillermina

La relación de Agustín, el hijo de Abel Pintos, con sus hermanas, Guillermina y Rosario

Agustín es el primer hijo en común de Abel Pintos y Mora Calabrese; pero no es el único. La pareja logró consagrar una familia de cinco integrantes, que mantiene una enseñanza basada en la compañía de todos los proyectos, una gran conexión con la naturaleza y sus raíces, y llena de cariño.

Guillermina es la hija mayor de Mora Calabrese. Abel Pintos se volvió el padre legítimo, cuando decidió adoptarla, tras el nacimiento de Agustín. Los hermanos se llevan 12 años de diferencia, por lo que ella busca proteger al pequeño en todo momento y ocasión. En entrevistas, sus padres siempre destacan lo generosa, dulce y compañera que es "Guille" en la crianza de Agustín, siendo su gran ejemplo a seguir.

En el 2024, Agustín se volvió hermano mayor, con el nacimiento de Rosario. La pequeña llegó antes de la primavera, en septiembre, y le enseñó al niño de 4 años, en ese entonces, a cómo proteger a la integrante nueva. En entrevistas, contaron cómo él se tomó su nuevo rol con seriedad y emoción, mostrándose muy cuidadoso con la bebé, compartiendo momentos de juegos sencillos y adaptándose con alegría a la nueva rutina de la casa.

La familia de cinco de Abel Pintos y Mora Calabrese

Así está a sus 6 años Agustín, el hijo de Abel Pintos: protagonista del cumpleaños de su papá y sonriente

Durante el 2025, Abel Pintos y Mora Calabrese estuvieron concentrando sus redes sociales en su trabajo y proyectos personales, permitiendo que sus hijos sigan creciendo en la intimidad de la familia y protegiéndolos de la mediatización. Es por eso que, el 11 de mayo del 2026, en el cumpleaños del cantante, los usuarios se sorprendieron al ver cuánto creció el niño con el correr del tiempo. En una postal compartida por su mamá, aparece el pequeño corriendo a saludar a su papá, en el momento de cortar la tradicional torta. Muchos usuarios notaron el parecido entre padre e hijo, y la sonrisa que se destacaba en el pequeño.

Así está a sus 6 años Agustín, el hijo de Abel Pintos

Agustín, el hijo de Abel Pintos y Mora Calabrese, crece en un ambiente conectado con la naturaleza y con un importante foco de atención en la compañía familiar y el amor cálido. Con una familia de cinco integrantes, el pequeño desarrolla su curiosidad, mientras se vuelve el foco de atención de las redes sociales, quienes siguieron su crecimiento, desde su nacimiento en pandemia, suceso que se volvió el sello definitivo para la pareja.