Así es la casa donde creció Marley en Carapachay: ladrillo a la vista, ascensor y un estilo clásico que conserva su mamá

Marley es uno de los conductores más importantes y queridos de la televisión argentina. Su característica sonrisa y sentido del humor se contagia en todos los espectadores e invitados que tiene en sus programas. Sin embargo, esta personalidad la trae de la mano de una infancia cálida, llena de recuerdos emotivos con sus hermanos, sus padres y todo el arte que lo impulsó a seguir una carrera en los medios de comunicación.

Alejandro Wiebe nació y se crió en Carapachay, Vicente López, en una casa de dos pisos que se mantiene con ese aire familiar y cálido de su infancia. Los recuerdos y las habitaciones se vieron modificadas con el correr de los años, para armar la propiedad ideal donde vive su mamá, Oma. Es por eso que, con ladrillo a la vista, ascensor y un estilo clásico que se conserva, el conductor visita el lugar de su infancia, donde ahora vive la abuela de sus hijos.

Marley de pequeño

La casa donde se crió Marley en Carapachay; el clásico diseño que se mantiene

Durante su infancia, Marley se crió en una casa llena de cariño y amor familiar, que él mismo intenta traspasar a sus hijos y en su casa en Tigre. Sin embargo, en Carapachay, su mamá Oma decidió seguir viviendo en el mismo lugar donde crió a sus hijos, manteniendo el diseño clásico e histórico de la arquitectura de los 80. El frente de ese hogar, donde el conductor creció y expuso su fascinación sobre los eventos del mundo, mantiene la fachada de ladrillo y algunas rejas en las ventanas, que fueron reconstruidas con el correr de los años.

El diseño clásico, con tonalidades cálidas y una clara huella de que una familia se mostró su amor allí, se mantiene a pesar del tiempo transcurrido, y con algunos cambios. Oma, la madre de Marley, sigue viviendo en el lugar, lo que le permitió hacer unos arreglos para su comodidad, como el agregado de tecnología y una decoración lejos del minimalismo, pero sin perder de vista los recuerdos que sus hijos guardan en esas paredes.

Así es la casa donde creció Marley en Carapachay

Así está en la actualidad la casa donde se crió Marley: estilo familiar y la "mano" en la decoración de Oma, su mamá

En diciembre del 2025, Marley volvió a visitar la casa de su infancia, actual domicilio de su mamá Oma. Ella se mantiene en Carapachay, donde nacieron y crió a sus dos hijos. Es así como reveló que la mujer tiene una "mano" para la decoración sencilla, dejando un estilo clásico, histórico y familiar, alejado a la modernidad del minimalismo y la búsqueda de lo pulcro. La distribución de las habitaciones se vieron modificadas, por ejemplo al convertir el dormitorio del conductor en una especie de salón de estar. Al entrar al hogar, se puede ver el comedor, donde la abuela recibe a sus nietos, Mirko y Milenka.

El patio delantero se encuentra libre y se conecta con la calle, convirtiéndose también en la entrada de autos de sus hijos cuando van a visitar. Ambientes acogedores y detalles retro refuerzan esta idea de estética de hogar tradicional argentina, encontrando la fusión con algunas nuevas tecnologías como televisores smarts, o cocinas de lujo. A pesar de eso, se mantiene un diseño de los 80 o 90, con mesas para diferentes ocasiones, y entrada de luz natural a través de ventanas medianas con rejas para mayor seguridad.

Así es la casa donde creció Marley en Carapachay

Los agregados tecnológicos que hizo Marley en su casa de la infancia

La casa de la infancia de Marley es el hogar de su mamá Oma. El conductor no duda en ayudarla a hacer los cambios necesarios para que ella pueda mantener los recuerdos de la infancia de sus hijos, reubicando las habitaciones para mayor comodidad. Es por eso que también le sumó algunos agregados futuristas, que la ayudan en sus 84 años. El cambio más grande que obtuvo esta propiedad fue un ascensor que el propio Marley compró para su madre.

De diseño argentino, se trata de un tubo, enganchado sobre el suelo existente y con solo un agujero para que se conecte con todos los pisos, que presenta un asiento desplegable y baranda para sostenerse mientras se sube. Si bien él eligió uno que fue perfecto solo para su mamá, reveló que existían diversas capacidades y que eran muy útiles para la población adulta, que ya no quería sufrir el subir las escaleras empinadas de las casas históricas.

Marley se crió en Carapachay, y expuso su amor por la televisión y el espectáculo en un espacio rodeado de amor y cariño familiar. Es así como la casa, del mismo estilo clásico de siempre y con ladrillos a la vista, mantiene ese estilo que tanto amó el conductor durante esos años. Ahora se volvió el hogar de Oma, la mamá de él, quien hizo unos cambios para su comodidad y agregó tecnología, como ascensores, que le permiten utilizar todos los pisos a pesar de su edad. Es así, con una estética histórica y familiar bien argentina, que la mujer conserva los recuerdos que sus hijos tallaron en esas paredes, con una fusión de nueva distribución y agregados personales.

A.E