El costado desconocido de Micaela Viciconte: quién es su hermana Lara y cuál es su profesión

Mica Viciconte marcó su camino en la mediatización argentina, entre escándalos y una personalidad directa que la llevó al triunfo de diversos realities. Sin embargo, y si bien mantiene su vida pública, al igual que la familia que formó con Fabián Cubero, también tiene un costado desconocido que se guarda solo para ella, y que disfruta con la intimidad: su familia.

Hugo Viciconte y Marcela Perriere son sus padres que la acompañan desde el primer día en todos sus deseos en la Ciudad de Buenos Aires. Originarios de Mar del Plata, formaron una familia de cuatro, con la hermana que no suele aparecer en las publicaciones de la modelo y ganadora de Combate. Lara Viciconte es la menor de la familia, pero que logró formarse en una profesión dentro de un ámbito que comparte mucho con Micaela: el deporte y el entrenamiento.

Mica Viciconte, Lara Viciconte, Luca Cubero y su mamá Marcela Pierrere

Lara Viciconte: la hermana de Micaela Viciconte y amante de los deportes

Lara Viciconte, por el contrario de Micaela Viciconte, mantiene un bajo perfil mediático y escandaloso. Ella encuentra en las redes sociales una forma de exponer su pasión por el trabajo que eligió, al igual que algunos detalles de su vida privada. En su cuenta de Instagram, construyó una comunidad de más de 60 mil seguidores, que encuentran en ella consejos sobre entrenamiento físico. Es por eso que su descripción expone sus trabajos: profesora y licenciada de educación física, Weightlifting Coach, y Personal trainer en Jarko Constitucion.

Lara Viciconte comparte videos y fotos sobre sus clases, sobre todo de la mano del gimnasio para el que trabaja, al mismo tiempo que da consejos sobre cómo mejorar en cada ejercicio. Cuando se encontraba embarazada, también mostraba las posturas de yoga que le sirven a las mamás primerizas, para mantenerse activas durante los nueve meses. De esta manera, se conecta aún más con su hermana, quien también es una fanática del entrenamiento físico y las rutinas, mientras hace crecer su propia familia.

Lara Viciconte: la hermana de Micaela Viciconte y amante de los deportes

La familia de Lara Viciconte: quiénes son Emiliano y Bernardo Mulieri, cuñado y sobrino de Micaela Viciconte

Lara Viciconte formó su familia lejos del estilo de vida de su hermana mayor, Micaela Viciconte. Por el contrario de la modelo, ella siguió su vida en Mar del Plata, donde conoció a un exjugador de rugby profesional. Emiliano Mulieri formó parte de Los Pumas y jugó en ligas de Italia y Francia. Tras haberse alejado de su carrera como jugador, se volvió empresario y abrió Jarko Constitucion, gimnasio donde su pareja da clases, manteniendo la pasión por el entrenamiento en la familia.

Ningún medio de comunicación ni posteo de ellos habló de un casamiento, manteniéndose como pareja que convive en Mar del Plata, ciudad que los vio crecer y formarse en su ámbito profesional. Sin embargo, en octubre de 2025, nació su primer hijo, Bernardo, que se volvió el orgullo de todos y el mimado de la familia. Micaela Viciconte no dudó en ser parte del baby shower, organizado por ella, e invitarlos en los eventos más importantes de su familia, marcando una cercana relación con su hermana, su cuñado y su sobrino.

La familia de Lara Viciconte, la hermana de Micaela Viciconte

La relación de Lara y Micaela Viciconte

Si bien ahora mantienen una cercana relación, Lara y Micaela Viciconte fueron de esas hermanas que chocaron mucho durante su infancia y adolescencia. Su amor por el deporte y el entrenamiento hizo que ambas compartieran una pasión, pero también una personalidad fuerte y temperamentales que al enfrentarse terminaba en fuertes discusiones. La propia menor fue la que lo confirmó en entrevistas, pero también aseguró que todo cambio cuando la modelo comenzó a hacer su camino en la fama en la Ciudad de Buenos Aires.

Micaela creció en la televisión argentina, lejos de su ciudad natal, mientras que Lara comenzó a formarse como profesora de educación física. La distancia hizo que ambas comenzaran a tener una relación más cercana, y fueran parte de los eventos importantes de la otra. La relación se fortaleció aún más con la llegada de los hijos, y ambas mostraron lo mucho que adoran a sus sobrinos, en diversos posteos de las redes sociales.

Mica Viciconte, Lara Viciconte, Luca Cubero

Mica Viciconte es de las modelos más observadas de la televisión argentina, por su participación en escándalos y fuerte personalidad que la llevó a ganar realities como Combate. Su amor por el deporte y su familia se ve en las redes sociales, aunque mantenga un costado desconocido, liderado por su hermana Lara Viciconte. La menor de su familia también encontró una pasión en la educación física, dedicándose a ser profesora y personal trainer, en el gimnasio que abrió junto a su pareja. Si bien ella usa sus redes sociales abiertas, y muestra consejos de su ámbito laboral, se mantiene alejada del estilo de vida que lleva su hermana mayor en la ciudad de Buenos Aires.

La relación de las hermanas Viciconte es de confianza y cariño, mientras cada una forma su vida y su familia en diferentes puntos de la provincia. A pesar de eso, su amor por el entrenamiento físico y una carrera dentro de los deportes y el gimnasio las lleva a seguir una misma pasión, de distintas maneras.

A.E