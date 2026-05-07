Así fue el cumple de Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valu Cervantes: decoración coquette, regalos de colección y pétalos

El hogar de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres se vistió de fiesta para celebrar una ocasión muy especial: el sexto cumpleaños de Olivia, la primogénita de la pareja. En medio de la agenda deportiva del futbolista del Chelsea, la familia logró hacerse un espacio para organizar un festejo íntimo, cálido y cargado de detalles estéticos que reflejan el estilo delicado que suele compartir la influencer en sus redes sociales.

La decoración coquette del cumpleaños de Olivia, la hija de Valu Cervantes y Enzo Fernández

La ambientación del evento fue, sin duda, uno de los puntos más comentados. Valentina Cervantes y Enzo Fernández optaron por una paleta de colores nude, rosa pastel y dorado, logrando una estética sumamente sofisticada y moderna. El gran protagonista del salón fue un enorme globo metalizado con el número 6, que marcaba la nueva etapa de "Oli".

Enzo Fernández y Valu Cervantes festejaron los seis años de Olivia.

Alrededor de la mesa principal, se dispusieron ramilletes de globos en forma de corazón y esferas en acabados mate y brillantes. La torta de cumpleaños, que seguía la tendencia vintage o Lambeth style, llamó la atención por su diseño romántico: una estructura en forma de corazón decorada con volados de crema rosa y pequeños lazos, coronada con una vela dorada. Un detalle que no pasó desapercibido fue la personalización, con el nombre de la pequeña escrito con delicadeza sobre el glaseado.

Regalos y sorpresas: el paraíso de juguetes para Olivia

El rincón de los regalos parecía sacado de una juguetería de lujo. Valentina Cervantes compartió imágenes donde se veía a Olivia emocionada frente a una gran variedad de sorpresas. Entre los obsequios destacados, se encontraban:

Muñecas de colección: Se pudo ver una espectacular caja de una princesa de Disney (Rapunzel), además de accesorios de la línea Baby Born.

Se pudo ver una espectacular caja de una princesa de Disney (Rapunzel), además de accesorios de la línea Baby Born. Peluches gigantes: Un par de osos blancos de textura ultrasuave custodiaban la mesa de dulces, junto a un simpático peluche con forma de cupcake.

Un par de osos blancos de textura ultrasuave custodiaban la mesa de dulces, junto a un simpático peluche con forma de cupcake. Juguetes de tendencia: No faltaron los famosos L.O.L. Surprise! y otros sets de juegos interactivos que son el furor entre los niños de su edad.

Olivia con sus regalos.

La pequeña, vestida con un impecable uniforme de estilo escolar (pollera escocesa y camisa blanca), se mostró radiante mientras sostenía una vincha dorada con la frase "Birthday Girl", dejando claro quién era la reina de la jornada.

El tierno rol de Benja y la unión familiar

A pesar de ser la protagonista, Olivia no estuvo sola en sus travesuras. Su hermano menor, Benjamín, estuvo presente en todo momento, siguiendo con curiosidad cada movimiento de su hermana mayor. En las fotos familiares se percibe la complicidad entre los dos, con el pequeño Benja observando atentamente el momento de soplar las velitas.

Olivia y Benjamín.

El festejo terminó con una lluvia de pétalos sobre el suelo de la residencia que quedó plasmada en las historias de Valu Cervantes, que también fueron testigo de gran parte de la jornada. Un día sencillo, pero rodeado de familia y de amor, en el que Olivia Fernández celebró sus seis años junto a las personas más importantes de su vida.