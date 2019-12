VIDEO | La reacción de Dalma ante la confesión de Diego

Dalma Maradona (32) habló luego de que Diego Maradona (59) la adjudicara en los medios como su salvadora. Es que el histórico futbolista expresó que fue ella quien la ayudó a salir de las adicciones con apenas unos años de vida y la joven se conmovió y argumentó al respecto en Los Ángeles de la Mañana.

"Algunas veces contó con mucha más crudeza que yo le golpeaba la puerta del baño teniendo tres años, diciéndole salí salí salí y hasta que no salía me quedaba ahí parada entonces él tenía que salir. No se si tenía esa conciencia de qué era lo que pasaba exactamente, pero sí", comenzó Dalma luego de ver las declaraciones de su papá.

"Que nadie se ponga ninguna medalla por sacarme de la droga. A mi me sacó Dalma, contándome que Gianinna cada vez que salía del colegio, iba a la habitación donde estaba yo en coma y me decía: Papá, yo quiero vivir con vos lo que viviste con Dalma, por eso quiero que te despiertes. Y ahí me desperté. Dalma me lo volvió a contar y ahí fue que dije nunca más ", dijo Diego en diálogo con TyC Sports.

En diálogo con Ángel de Brito (43), continuó: "De hecho él cuando comenzó a contar de su enfermedad decía: Dalma no me dejaba pasar una. Entonces él sabía que si iba a mi casa tenía que estar bien porque sino yo le cortaba el rostro. Desde muy chica. La verdad es que sí, es tal cual lo que dice".

"Me pareció injusto, porque no solamente yo, Gianinna y mi mamá también. Lo que pasa es que ahí lo vi bien y es lo que dice, mi hermana le decía por favor no te mueras. Él trataba de salir de ahí y no podía. Tengo el recuerdo que había gente que nos decía: hay que esperar, no sabemos qué puede pasar", finalizó.