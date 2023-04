En el día de ayer Dalma Maradona celebró su cumpleaños número 36 junto a su marido y sus hijas. La hija del 10 del fútbol argentino celebró junto a su hermana, Gianinna Maradona, e hizo una insólita confesión sobre su festejo.

Desde el fallecimiento de Diego Maradona, la hijas del ex futbolista sufren mucho de su ausencia y de las consecuencias que padeció en vida. Por esta misma razón, Dalma expresó "Hace 3 años que ya no festejo (Solo soplo las velitas porque me lo pide Roma). Igualmente agradezco tanto amor", luego de haber recibido mensajes de buenos deseos.

El comunicado de Dalma Maradona sobre su cumpleaños

Por su parte, Gianinna Maradona, quien siempre fue muy pegada con Dalma, decidió dedicarle unas palabras para levantarle el ánimo. "Recién llego de tu casa pero no quería dejar de escribirte para que lea todo el mundo lo feliz y orgullosa que estoy de tenerte en mi vida, de que seas mi hermana, mi escudo, mi persona favorita (después de tus hijas hoy) Gracias por tanto SIS", comenzó el texto que le dedicó a su hermana Dalma.

A su vez, expresó: "Gracias por ser tan diferentemente igual a mi! Gracias por cuidarme since ever and for ever! 33 años de tu mano, abrazada a vos, aprendiendo, admirándote. ¡Gracias por enseñarme que de a dos todo es mejor! Feliz todo a quien me da hasta lo que no tiene".

El mensaje de Gianinna Maradona a Dalma Maradona

"Yo estoy siempre PARA TODO! Te amo más! Un poco te detesto que mi hija dice que vos te vestís mejor (verdad), que bailás mejor (verdad), que hacés mejor yoga (RE VERDAD) y que todo mejor … (obvio que no es verdad)", fue la respuesta de Dalma en la publicación de su hermana.

Dalma Maradona le hizo un tierno regalo a Sarah Burlando

A través de su cuenta de Instagram, Dalma compartió la foto del obsequio y Barby Franco la reposteó. Se trata de un portachupete personalizado con el nombre de Sarah, el cual está adornado con perlitas de colores blancas y rosas y un conejito en uno de los extremos.

"Otra creación para Barby Franco", escribió Dalma Maradona junto al obsequio que, además de ser personalizado para Sarah Burlando, le será muy funcional. A su vez, Pampita también fue una de las celebridades que le llevó un regalo a Sarah por su cumple mes.

OL.