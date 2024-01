Damián Betular cruzó fronteras y hace un mes y medio que se encuentra instalado en España. El exitoso jurado de MasterChef Argentina fue convocado para ser parte de la versión española de Bake Off, un desafío que le ha llevado a compartir pantalla con increíbles participantes internacionales.

En una charla exclusiva con “Intrusos”, Betular compartió detalles de su nueva experiencia en tierras europeas. "Estoy muy bien, pero un poco cansado porque esta semana fue entera de grabación y se hace de noche muy temprano. Entonces, como grabamos en un campo, los rodajes llegan a ser de 14 horas", reveló el chef sobre la intensidad de su trabajo en el programa.

Cómo llegó la propuesta para que Damián Betular participe en “Bake Off España”

La propuesta para unirse a Bake Off España llegó a Betular de manera inesperada. "Un día me llamó la productora que hace Bake Off Argentina y me dieron una propuesta de palabra. Pero después me lo confirmaron porque esto es un programa que se transmite por la televisión española, que es como el canal oficial, y había que acomodar cosas. Esto fue en noviembre y el 15 del mismo mes me lo confirmaron diciéndome que el mismo 28 de noviembre me tenía que ir", explicó el chef.

El chef, quien se muestra agradecido y emocionado por la oportunidad, compartió su admiración por sus nuevos compañeros de jurado, especialmente por Paco Roncero, poseedor de dos estrellas Michelin y reconocido a nivel mundial.

"La bienvenida de todos fue increíble, y algo distinto a Argentina es que acá los famosos tienen como una masterclass todas las semanas, en donde nos cruzan y tienen un gran respeto por todos los integrantes del jurado", destacó orgulloso de ser parte de este nuevo desafío.

La mudanza de Damián Betular no solo representa un cambio geográfico, sino también el comienzo de una emocionante etapa en su carrera, conquistando paladares y compartiendo su pasión por la cocina con una audiencia internacional. Sin duda, este chef argentino está dejando su huella culinaria en España.

