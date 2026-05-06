Daniela Ballester, a tres meses de su ACV: "Lo que tengo es algo genético"

Daniela Ballester relató el dramático momento en que sufrió un ACV hemorrágico y reveló, a tres meses de este episodio, que tiene un origen genético. Además, la conductora contó cómo se encuentra actualmente y cómo aquella situación extrema cambió por completo su forma de ver la vida.

Daniela Ballester brindó detalles del ACV que sufrió

Un ACV hemorrágico tomó por sorpresa a Daniela Ballester el pasado jueves 19 de febrero. En cuestión de segundos, pasó de la rutina cotidiana a una experiencia que, según relató, la hizo sentir por primera vez cercana la muerte. Desde ese momento, su vida dio un giro drástico entre atención médica, estudios y preocupaciones que antes no estaban.

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa de La Once Diez, la periodista compartió un testimonio íntimo sobre aquel momento. “Cuando pasé por el ACV por suerte tenía el teléfono y podía hablar, porque estaba sola. Cuando quise caminar no pude”, contó en abril pasado haciendo hincapié en que su cuerpo dejó de responder de un segundo a otro.

Daniela Ballester

Ante esa desesperación de estar sola y no contar con ayuda, Daniela Ballester llegó a pensar lo peor: “Sentí por primera vez la sensación de que podía morirme". Sin embargo, tras recuperarse, la conductora reconoció: "Ahora estoy más feliz que nunca”. Lo cierto es que esa imposibilidad de moverse y la certeza de que algo no estaba bien marcaron el inicio de una situación crítica que recuerda hasta el día de hoy.

Daniela Ballester

Tras varios estudios, Daniela Ballester supo por qué sufrió un ACV hemorrágico

Con el correr de los días y tras realizarse distintos estudios para detectar la causa, los especialistas le comunicaron a Daniela Ballester que su ACV hemorrágico se debió a una condición genética que la acompaña desde chica y que, en determinado momento, se activó. “Lo que tengo es algo genético, probablemente lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó”, detalló en comunicación con el ciclo radial.

Daniela Ballester

Antes de conocer el motivo, Daniela Ballester se preguntaba por qué tuvo que pasar por este momento si en su día a día lleva una vida saludable: hace ejercicio con frecuencia, baila, mantiene una alimentación equilibrada y no consume alcohol. De hecho, previo a este episodio, su rutina era la misma. No obstante, remarcó que los médicos le dejaron en claro que no había factores evitables para lo que le ocurrió.

Al saber de esto y escuchar una frase de su doctor comenzó a tener cierta tranquilidad. “Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Mi rayo ya cayó donde tenía que caer”, manifestó rememorando las palabras del profesional de la salud. Actualmente, la comunicadora se encuentra recuperada, adelante de sus ciclos de noticias y sin secuelas. De hecho, atraviesa esta etapa con una nueva perspectiva: más consciente, agradecida y, como ella misma definió, “más feliz que nunca”. De esta manera, Daniela Ballester, a tres meses de su ACV, reveló: “Lo que tengo es algo genético”