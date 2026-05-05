Así fue el espectacular desfile de Claudia Arce por sus 40 años en la moda: en el teatro Colón y lleno de figuras

Claudia Arce celebró sus 40 años de trayectoria con un desfile Hauye Couture en el Teatro Colón, un evento que reunió a grandes figuras y que marcó un nuevo capítulo en su carrera. En esta ocasión presentó la colección “Eterna”, pensada para el invierno 2026, donde la propuesta se destacó por la elegancia y la innovación en cada diseño.

Claudia Arce celebró en el Teatro Colón sus 40 años

Claudia Arce celebró en el Teatro Colón sus 40 años de trayectoria en la moda con un increíble desfile

Claudia Arce presentó la colección “Eterna”, pensada para el invierno 2026, en una noche que reunió a destacadas figuras del ámbito artístico y cultural. La pasarela se convirtió en el escenario ideal para mostrar diseños que reflejan su estilo y consolidan su lugar en la alta costura argentina, en un evento que unió moda y celebración en un espacio emblemático.

Desfile de Claudia Arce

La pasarela se convirtió en el escenario ideal para mostrar piezas que reflejan su estilo y su visión de la moda, consolidando su lugar como referente en la alta costura argentina. A lo largo de cuatro décadas, la diseñadora construyó un camino sólido en el mundo de la moda. Su nombre se asocia a la creación de colecciones que combinan tradición y modernidad, con un sello propio que la distingue en cada presentación.

Desfile de Claudia Arce

Los estilismos que destacaron en el desfile

El estilismo de Claudia Arce para su magno evento se apoyó en una sastrería relajada con un giro sensual, logrando un equilibrio muy actual entre estructura y feminidad. Eligió un traje en tono beige, con blazer oversize y pantalón de pierna amplia, que aportó presencia sin caer en la rigidez, llevado de forma descontracturada para suavizar el conjunto.

Claudia Arce en el desfile por sus 40 de trayectoria

Daniela Urzi

La modelo apostó por un estilismo de impronta escénica, donde la moda y la performance se fusionaron con naturalidad. La base del look fue un top translúcido en tono nude con brillo y detalles bordados que construyen una sensualidad sutil. Sobre eso, sumó una chaqueta o capa corta con plumas en tonos crema y dorado que aportó volumen y dramatismo. La paleta monocromática reforzó la sofisticación, mientras que el cabello recogido y el maquillaje equilibrado mantuvieron el foco en el outfit.

Daniela Urzi en el desfile de Claudia Arce

Ana Rosenfeld

También presente en el evento, Ana Rosenfeld apostó por un estilismo nocturno con impronta clásica y glam. El negro funcionó como eje absoluto a través de un mono de lentejuelas con escote en “V”, que combinó brillo y sensualidad de forma controlada. La silueta tipo palazzo aportó movimiento y sofisticación, mientras que el abrigo elevó el conjunto con volumen.

Ana Rosenfeld en el desfile de Claudia Arce

Iliana Calabró

Por su parte, Iliana Calabró se inclinó por un estilismo de elegancia clásica con una lectura actual. El conjunto en tonos blancos y crema, con blazer estructurado y pantalón de líneas rectas, construyó una silueta limpia y alargada. La blusa con detalle en el cuello introdujo un quiebre sutil en la monocromía, sumando interés sin sobrecargar.

Iliana Calabró en el desfile de Claudia Arce

De esta manera, Claudia Arce celebró sus 40 años de carrera con un icónico evento que combinó exclusividad, innovación y tradición. El desfile Hauye Couture en el Teatro Colón y la colección “Eterna” para el invierno 2026 son la muestra de un recorrido que sigue vigente y que continúa marcando presencia en el mundo de la moda.

VDV