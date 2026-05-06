Máxima Zorreguieta se dejó llevar por el ritmo y dio un show de baile en un recital

Máxima Zorreguieta es de las royals más observadas por las redes sociales y los expertos de la moda. Su carisma y fanatismo por la originalidad de las tendencias la marcaron como una royal de importancia y una modelo a seguir. A pesar de los protocolos que sigue por ser reina, ella busca expresar siempre su autenticidad en cada uno de los eventos en los que participa. En las últimas horas, volvió a hacerse viral al ser la protagonista de un increíble momento. Ella se dejó llevar por el ritmo y dio un show de baile en un recital.

Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta se viralizó al dejarse llevar por el ritmo

Máxima Zorreguieta no duda en participar de cada evento protocolar que tiene por ser la reina de Países Bajos. Sin embargo, en cada ocasión, se permite disfrutar de las actividades presentes y de la cultura que le enseñan. Es así como se deja llevar por el momento y lo disfruta con una sonrisa. Pero si hay algo que ama es la música. En varios momentos, se viralizaron videos de la monarca argentina bailando al ritmo de la música; el concierto en el Amstel para cerrar el Día de la Liberación no fue la excepción.

El 5 de mayo, en Ámsterdam, la reina y el rey de Países Bajos, Máxima y su esposo Guillermo, disfrutaron del show final a cargo de Rolf Sanchez, por el Día de la Liberación. Allí, la pareja estaba sentada, pero Máxima movía la cabeza al ritmo de la música, con ganas de bailar. Incentivada por sus compañeros, se paró del asiento y llevó a que su esposo hiciera lo mismo. Nuevamente, se viralizó en redes sociales al mostrarse bailando y disfrutando del recital, dejando de lado la clásica imagen protocolar como reina.

El look de Máxima Zorreguieta para un divertido concierto

Máxima Zorreguieta no solo desplegó sus mejores pasos de baile en el recital, sino que también demostró que es una influencia de la moda elegante y cómoda para todo tipo de ocasiones. Ella lleva la creatividad de los colores en todos los eventos, y el show de Rolf Sanchez no fue excepción.

Para la ocasión, la reina de Países Bajos optó por una blusa-capa en un tono rosa salmón, confeccionada en seda organza. La caída invitaba a remarcar más los movimientos al mismo tiempo que elevaba el estilo elegante. Para la parte inferior, optó por un pantalón palazzo en un marrón tabaco. Como cierre minimalista pero original, se la jugó por las joyas de gran tamaño, sobre todo un collar XL de perlas de ámbar y pendientes a juego.

El look de Máxima Zorreguieta para un divertido concierto

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en dejar sus comentarios enamorados del look, pero la reina de Países Bajos los sorprendió con su pasión por la música. Máxima Zorreguieta se dejó llevar por el ritmo en un divertido festival y dio un show de baile junto a su esposo. El momento se viralizó en redes sociales, y hasta el propio cantante agradeció la buena onda de la pareja real. Sin embargo, todos saben que ella busca la autenticidad en cada evento que participa y despliega sus talentos.

A.E