El jocoso dardo de Wanda Nara a Mauro Icardi por haber vendido la "casa de los sueños"

En las últimas horas, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi inció un nuevo capítulo, tras conocerse públicamente que el jugador decidió vender la tan mencionada "casa de los sueños". La propiedad había sido comprada en medio de la separación de la pareja y generó controversias ya que era el espeacio deseado por la conductora pero el deportista la adquirió para disfrutarla con la China Suárez.

Pero la lujosa propiedad se sumó a la lista de cuestiones que se convirtiern en motín de guerra de la expareja y finalmente, a poco más de un año de que fue comprada debió ser vendida. Este movimiento fue celebrado por Wanda Nara, quien este miércoles envió un contundente mensaje mediante Instagram,

¿Wanda Nara celebró la venta de la "casa de los sueño"?

En enero de 2025, Mauro Icardi compró una mansión en Tigre y desde allí blanqueó su romance con la China Suárez. Poco tardó en conocerse que esa propiedad era la que Wanda Nara quería comprar, pero su ex se le había adelantado y esto sumó un nuevo punto de conflicto mediático entre ellos.

Pero esta puja impactó en lo judicial. Es que a comienzos de este 2026, la "casa de los sueños" fue embargada por el conflicto judicial entre la expareja por deuda alimentaria de Mauro Icardi hacia las hijas que tiene en común con Wanda Nara. En los últimos días, Marina Calabró informó que el embargo sobre la casa era por 232.443 dólares y sumó 100 mil dólares de intereses. Por este motivo, Icardi habría decidido venderla y la transacción se efectivizó recientemente,

En las últimas horas, se dio a conocer esta noticia y Wanda Nara no tardó en reacción. "El que ríe último come mejor", lanzó la conductora en su cuenta de Instagram, en una clara alusión a esta situación.

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