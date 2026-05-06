La medida judicial que tomaron las herederas de Luis Brandoni tras la aparición de una hija no reconocida

La reciente muerte de Luis Brandoni no solo generó dolor en el ámbito artístico y en aquellos espectadores que admiraban su actuación, sino también fue una noticia shockeante para toda su familia. No obstante, el pasado lunes, una joven llamada Patu Lombardi realizó una publicación en sus redes sociales donde aportó luz a una historia poco conocida y que generó un gran revuelo: su madre, Adriana, es la hija no reconocida del actor. En este marco, se conoció qué medida judicial tomaron Micaela y María Florencia Brandoni, las herederas del fallecido.

Luis Brandoni, una vida cargada de misterio

Luis Brandoni logró consagrar una carrera artística alejada de los escándalos mediáticos y cuidando siempre la privacidad de su núcleo familiar. Sin embargo, en una entrevista que brindó para el ciclo He vivido (Telefe), el fallecido director había hecho referencia a su paternidad precoz: “Fui papá a los diecisiete años”, le contó a Érica Fontana. En esta línea señaló que, con los años, pudo acercarse a su primogénita y reconstruir el vínculo, destacando el acompañamiento de su entorno en ese proceso. “Me ayudó mucho la que fue mi esposa cuando me reencuentro con mi hija Adriana”, destacó sobre Marta Bianchi. Finalmente, en dicha entrevista televisiva concluyó: “Felizmente tenemos una muy buena relación”.

Luis Brandoni | Instagram

Esta declaración no había tomado tanta trascendencia mediática hasta el pasado lunes 3 de mayo, 15 días después de su muerte, cuando su nieta Patu Lombardi, hija de Adriana y nieta de Juana -la mujer con la que Brandoni fue papá por primera vez, contó el lado B de lo que vivió siendo familiar directo del intérprete. Tal fue la repercusión en los medios que Micaela y María Florencia Brandoni comenzaron con los trámites sucesorios y tomaron una contundente medida judicial.

Adriana Brandoni y su mamá Juana | Instagram

La tajante decisión jurídica de las herederas de Luis Brandoni

De acuerdo con lo que trascendió en el programa vespertino A La Tarde (América TV), las herederas de Luis Brandoni habían pedido incluir a Adriana en la herencia y que se contemplen sus derechos en el ámbito sucesorio. Para brindar contexto, Luis Bremer explicó que, pese a que el nombre de la primogénita del actor siempre se mantuvo en el anonimato, desde hacía más de 15 años que lo acompañaba en sus actividades cotidianas.

Si bien las dos hijas que tuvo Marta Bianchi siempre fueron el rostro visible para los medios, recién en 2022 se hizo público la existencia de una tercera heredera. En otras palabras, aunque el perfil de Adriana siempre se mantuvo en la absoluta discreción, el propio Luis le dedicó un capítulo en su libro autobiográfico reconociéndola como hija legítima.

Adriana, hija de Luis Brandoni | Captura de pantalla de América TV

Es así que Luis Bremer leyó un fragmento del escrito judicial que afirma esta medida. “Micaela y Florencia Brandoni asisten en carácter de hijas a iniciar juicio sucesorio ab-intestato del señor Adalberto Luis Brandoni…”, comenzó leyendo. Acto seguido, remató: “El dato más relevante es cuando ponen las hermanas: ‘En cumplimiento con el artículo 689, venimos a denunciar como coheredera a Zoila Adriana Brandoni, y citan como acervo hereditario el departamento de la calle Suipacha”. Por su parte, el abogado Juan Pablo Merlo brindó su interpretación jurídica: “Las mismas hermanas están diciendo ‘acá hay otra heredera’. Ellas mismas la están habilitando”.

En medio del impacto por su fallecimiento y las revelaciones familiares que salieron a la luz, la figura de Luis Brandoni vuelve a ocupar el centro del debate mediático, no sólo por su legado artístico sino también por la complejidad de su historia personal. En paralelo, este gesto de Micaela y María Florencia Brandoni dejó en claro que están dispuestas a cumplir -sin obstaculizar- con los derechos que establece la ley en lo que respecta a la declaratoria de herederos durante el proceso de sucesión, destacando la imagen de Adriana como hija legítima.

NB