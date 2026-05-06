Los tiernos mensajes de Sienna, Allegra e Indiana Cubero por el cumpleaños de su hermanito, Luca Cubero

Este 6 de mayo, Luca Cubero, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, cumplió sus 4 años, y la emoción de la familia comenzó a aparecer en las redes sociales. Todos los años, ellos preparan un gran festejo y le dejan tiernos mensajes, que son acompañados de comentarios de sus seguidores. El pequeño llena de alegría y juego la vida de todos los integrantes, pero sobre todo mantiene una cercana relación con sus hermanas, que lo cuidan siempre que pueden. Es por eso que los usuarios destacaron los cariñosos posteos que Sienna, Allegra e Indiana Cubero hicieron en este día especial para él.

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Los mensajes de Indiana, Allegra y Sienna a su hermanito Luca Cubero: 4 años y mucho cariño

1. Las palabras de Indiana, la hermana mayor

Indiana Cubero es la mayor de todos los hijos de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Ella mantiene un perfil tranquilo en redes sociales y busca proteger a todos sus hermanitos. Es por eso que, en sus historias de Instagram, compartió un collage de fotos de Luca Cubero, donde deja en claro cómo ve ella al pequeño. En el mismo, aparecen todas fotos de él sonriendo, y de ambos abrazándose relajados. "Feliz cumple bebito, te amo infinito", escribió la adolescente, y generó ternura en todos sus seguidores.

El tierno mensaje de Indiana Cubero a Luca Cubero

2. La complicidad de Allegra, la hermana del medio

Allegra Cubero es de las hijas de Nicole Neumann que más muestra su vida e intimidad en redes sociales. Dejando en claro que quiere seguir el camino de su mamá, muestra sus trabajos como modelo y la intimidad de toda su familia.

Es así como muchos usuarios de las redes sociales pudieron notar la cercana relación que tiene con Luca Cubero. En todo momento, comparte divertidos juegos, lo lleva a todos sus paseos y comparte las fotos más tiernas con él. Es por eso que el posteo por el cumpleaños del niño se destacó por ser un gran collage con muchas fotografías dentro. Risas, besos y abrazos demostraron la complicidad entre ambos Cubero, y ella le expresó su cariño al escribir: "Cumple mi bebé. Te amo con todo lo que soy".

El tierno mensaje de Allegra Cubero a Luca Cubero

3. La compañía de Sienna, la hermana menor

Sienna Cubero es la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero que más se aleja de la vida pública y mediática. Si bien tiene su cuenta de Instagram abierta, y aparece en los posteos de sus padres y sus parejas, la niña prefiere mantenerse en el margen de los escándalos y de compartir su intimidad. Sin embargo, se puede ver que tiene, en todos los momentos importantes, la compañía de Luca. Ella agradece que el niño de 4 años la siga en sus competencias, cumpleaños y eventos importantes. Por eso, destacó en un collage las mejores fotos donde se sintió acompañada y escribió: "Feliz cumple. Te amo muchísimo".

El tierno mensaje de Sienna Cubero a Luca Cubero

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en notar que las tres mujeres de Fabián Cubero compartieron primeras de todo un mensaje tierno para su hermanito, por su cumpleaños 4. Sienna, Allegra e Indiana Cubero no pierden el tiempo y le demuestran el rol que Luca Cubero cumple en sus vidas, ya sea como compañero, cómplice o tierno hermano menor. Las fotos marcaron una cercana relación y enternecieron a sus seguidores.

A.E