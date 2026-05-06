La drástica decisión que tomó Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: “Me refugié”

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez fue una de las más escandalosas de los últimos años. La pareja sorprendió a todos cuando anunció su ruptura, y los detalles que incluían infidelidad y distanciamiento terminaron por exponerlos en los medios de comunicación. Durante todos estos meses, ellos decidieron exponer lo justo y necesario, guardándose algunos de los sentimientos para la intimidad. A casi un año de su separación, fue la actriz la que no dudó en responder preguntas y expuso la drástica decisión que tomó en el momento de la polémica.

Gimena Accardi, Nico Vázquez

Gimena Accardi y la drástica decisión que tomó tras su separación de Nico Vázquez: “Me refugié”

Gimena Accardi siempre se muestra sonriente y dispuesta de salir adelante, tras un año de su separación con Nico Vázquez. Si bien ambos siempre salieron a aclarar la situación, intentaron mantener la mayor cantidad de detalles en la intimidad, para protegerse de los comentarios maliciosos en su contra. A pesar de que ellos siguieron avanzando en sus vidas románticas, y del tiempo transcurrido, su divorcio sigue siendo tema de conversación, y los efectos que tuvo la sorpresa del anuncio.

Durante la noche del 5 de mayo, la actriz fue una invitada de Otro Día Perdido (eltrece), y recordó algunos dichos de Agustín "Rada" Aristarán durante el escándalo. Entre bromas, Mario Pergolini decidió consultarle sobre cómo sobrepasó las críticas y la polémica que se formó alrededor, y la actriz se sinceró al contar que tomó una drástica decisión. “Yo apagué todo, sinceramente. Pasó el tiempo, ya casi un año, y podemos divertirnos. Yo creo que el humor también te salva de esas situaciones”, comenzó.

De esta manera, explicó que se alejó de los medios de comunicación para proteger su salud mental. “En ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. Preferí no verlo, porque sabía que si lo veía me iba a arruinar y, en ese sentido, soy una persona con mucho análisis: conozco mis límites, mis debilidades y sé lo que me duele. Tardo mucho en recomponer ese dolor”, cerró.

La separación de Gime Accardi y Nico Vázquez: divorcio, infidelidades y escándalos

En julio del 2025, las redes sociales quedaron sorprendidas cuando Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaron su separación, tras 18 años en pareja. Ellos expusieron que la relación se había desgastado, y buscaron guardar los detalles para la intimidad. Sin embargo, y siendo una de las parejas más queridas de los medios, el escándalo rápidamente escaló cuando algunos periodistas comenzaron a dar a conocer detalles sobre las razones.

Una infidelidad de parte de ella, peleas y una distancia difícil de recuperar fueron los causantes de que ellos decidieran terminar su matrimonio. La actriz se quedó a vivir en la casa que habían construido juntos, y decidió enfocarse en su trabajo. En los últimos meses, comenzó a ser protagonista de rumores de un romance, dejando en claro que de a poco salía adelante. El actor, por su parte, es el que se mostró más dolido frente a cámaras, pero que fue target de comentarios cuando mostró una fuerte cercanía con una compañera suya de escenario. Finalmente, comenzaron una tierna relación que se mantiene en la actualidad, y se enfoca tajante en sus exitosas obras.

Gimena Accardi, Nico Vázquez

Tras un año de su separación, Gimena Accardi y Nico Vázquez siguen siendo noticia, a medida que van sacando a relucir algunos detalles de su separación. En este caso, la actriz se sinceró y contó que tuvo que tomar una drástica decisión para protegerse de la polémica y los comentarios ajenos, mientras pasaba uno de los momentos más difíciles de su vida.

A.E